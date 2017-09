Alterato, minaccia e aggredisce i carabinieri: 30enne nei guai

MAJANO – Sei le ipotesi di reato a suo carico e tutte ‘collezionate’ in una sola sera. A finire nei guai un 30enne di etnia rom residente nel capoluogo friulano.

I fatti

Prima una chiamata al numero unico di emergenza, 112. Qualcuno, dall’altra parte della cornetta, richiede l’intervento delle forze dell’ordine perché spiega di essere stato ingiustificatamente offeso da uno sconosciuto. È a quel punto che i carabinieri della stazione di Majano intervengono e rintracciano il 30enne: in palese stato di alterazione psicofisica, l’uomo si rifiuta di fornire le generalità ai militari, e poi passa ‘ai fatti’, minacciando la pattuglia e opponendo resistenza agli uomini dell’Arma, comincia a strattonarli e spingerli.

In caserma non va meglio

Condotto in caserma alla richiesta dei carabinieri di fornire le generalità, indica un falso nome, ma nonostante questo, viene identificato. Ancora alterato, durante la permanenza in caserma il 30enne cerca anche di procurarsi delle lesioni e danneggia degli oggetti, continuando a minacciare e offendere i militari. Proprio a causa del forte stato di agitazione in cui versa, i carabinieri chiedono l’intervento del personale medico del 118. Nel frattempo l’uomo viene dichiarato in arresto per le ipotesi di reato di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, simulazione di reato, falsa attestazione e rifiuto a pubblico ufficiale sull’identità personale e danneggiamento. Sarà processato con rito direttissimo.