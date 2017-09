Sfondano la vetrina del negozio di bici: due ragazzi in manette

UDINE - Hanno 18 e 19 anni, sono entrambi di Udine e italiani. Tutti e due sono finiti in manette nelle prime ore di giovedì 28 settembre (attorno alle 5), dopo essere stati ‘beccati’ dalla polizia di stato mentre erano intenti (quantomeno ci davano provando) a rubare alcune biciclette in un negozio di piazzale Oberdan, a Udine.

Tre giovani ladri

In realtà si trattava di gruppetto, erano in tre ragazzi, in totale, ma il terzo componente è riuscito a darsela a gambe. Prima del negozio di bici, i tre avevano cercato di forzare la saracinesca di un tabacchino, ma non erano riusciti nel loro intento. E’ probabilmente per il fallimento di questo primo furto che i giovani hanno puntato il punto vendite di due ruote. Innanzitutto hanno sfondato la vetrata della porta di ingresso, poi hanno tentato di abbattere anche quella della parete adiacente. Per loro sfortuna è però scattato l'allarme. Pochi istanti e si sono trovati ‘in compagnia’ della polizia. Bloccati i due ladri, gli agenti li hanno arrestati e portati in carcere.