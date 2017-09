Conferenza programmatica di Autonomia Responsabile all’Abbazia di Rosazzo

MANZANO - Conferenza programmatica di Autonomia Responsabile venerdì 29 settembre dalle 10 all’Abbazia di Rosazzo (Comune di Manzano). Titolo dell’appuntamento, 'La Regione che reagisce'. Il programma prevede l’apertura della sessione plenaria alle 10 del mattino, con la prolusione della segretaria regionale Giulia Manzan e la costituzione di 5 tavoli di lavoro: Sanità e Sociale, Economia e Lavoro (con approfondimento ad hoc per la Montagna), Enti Locali, Immigrazione e Sicurezza, Turismo e Cultura/Sport. Pausa pranzo attorno alle 13.30. Al termine dei lavori, verso le 17, previsto l’intervento del presidente di Ar Renzo Tondo.

Lo stesso Tondo spiega: «Abbiamo scelto una sede evocativa e un titolo emblematico: dopo cinque anni di giunta Serracchiani, il Friuli Venezia Giulia deve reagire e ricucire gli strappi tra istituzioni e curare le lacerazione del il tessuto sociale provocati da riforme raffazzonate e imposte senza uno straccio di concertazione. Interverranno ospiti di primo livello, tra cui Giovanni Bellarosa, già segretario della giunta regionale, Renato Farina, già vicedirettore di Libero, Lionello Barbina, già direttore generale dell’Ars e Giovanni Fania, già segretario regionale della Cisl Fvg, che contribuiranno a redigere una serie di proposte programmatiche per il prossimo quinquennio. Autonomia Responsabile è una forza di governo, e venerdì attendiamo sostenitori e cittadini per un confronto attento e approfondito per restituire prospettiva e logica al nostro territorio».