Gli eventi in programma venerdì 29 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 29 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

‘Friuli. Di mare. Di vento. Di terra'

Un appuntamento da non perdere, venerdì 29 settembre alle 19, nei locali espositivi di via Pradamano 21 con la pittrice Patrizia Ruggeri, milanese ma ora residente proprio nel quartiere dove si espone la sua rassegna. L'artista, multiforme e appassionata viaggiatrice dell’anima, presenterà ‘Friuli. Di mare. Di vento. Di terra’, mostra d’autunno promossa dal Comune di Udine e realizzata a cura dell’associazione culturale Quadrante Arte e del circolo fotografico Il Grandangolo. Ingresso libero. Per informazioni: Puntoinforma, telefono0432 1273717, riva Bartolini 5, www.comune.udine.gov.it

La prima Tree House italiana per l’ecoturismo inaugura a Ugovizza

Un progetto che riporta l’uomo nel suo habitat naturale a contatto con la foresta e con i suoi materiali. Tutto in un’ottica di sviluppo di un turismo ecosostenibile e di un attento studio del territorio grazie alla nostra filosofia costruttiva ed alle conoscenze nel settore del legno. L’inaugurazione è in programma, per venerdì 29 settembre a Malga Priu, a Ugovizza di Malborghetto. Maggiori info, qui.

Campionati Italiani di Trathlon

Si preannuncia un weekend all’insegna dell’adrenalina e dello sport a Lignano Sabbiadoro, dove si disputeranno i Campionati Italiani di Triathlon Sprint, la più importante manifestazione di Triathlon dell’anno agonistico, con oltre 4.000 presenze tra atleti e pubblico. La località friulana, che per tutta la stagione estiva ha visto un grande susseguirsi di eventi sportivi tra beach rugby e volley, sta puntando moltissimo sull’offerta sportiva, che si svilupperà nei prossimi mesi con altre manifestazioni di grande richiamo e una particolare attenzione all’universo bike e cicloturismo. La gara di Triathlon, disciplina che combina nuoto, ciclismo e corsa, animerà le vie di Lignano con 4 gare che assegneranno altrettanti titoli nazionali: si parte venerdì 29 settembre, con l’apertura del village e degli accrediti, per proseguire con le gare fino a domenica 1 ottobre, alternate a momenti di animazione, fitness e dj set che coinvolgeranno tutta la cittadinanza.

Parola d’ordine, Donna: i Civici Musei di Udine si tingono di Rosa

Autunno e inverno di Udine si tingono di rosa, con cinque iniziative culturali ai Civici Musei di Udine che spaziano dall’arte fotografica, alla musica e all’archeologia, legate da un unico immaginario fil rouge al femminile. Il 29 e 30 settembre, grazie alla collaborazione tra i Civici Musei e il Craf - Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, si comincia con le due mostre Newsha Tavakolian e Donne & Fotografia. Maggiori info, qui.

Arengo

Il 29 settembre 2017, dalle 10, la cittadinanza udinese è invitata, in assemblea generale o Arengo, a Palazzo di Polcenigo Garzolini di Toppo Wassermann in Via Gemona 92, per proporre, discutere e votare ciò più ritiene consono al bene comune della città.

‘Piccoli segreti in cucina’, alla Libreria Ubik

La dottoressa Angela Dinelli terrà a Udine, alla Libreria Ubik, un ciclo di 3 conferenze dal suggestivo titolo ‘Piccoli segreti in cucina’: il primo appuntamento è per venerdì 29 settembre, alle 18, nella sala conferenze della libreria. Nel corso di questo primo incontro la dott.ssa e scrittrice spiegherà ai presenti l’importanza di una cucina vegetariana, dell’abbinamento degli alimenti, dei tipi di cottura. Consigli, idee, riflessioni e piccoli trucchi per chi sceglie una cucina sana e naturale.

OltreConfine 15-17

Il progetto OltreConfine 15-17 curato da Cikale Operose arriva a Bagnaria Arsa con la restituzione teatrale itinerante che chiude il percorso nelle comunità del Friuli Venezia Giulia. Venerdì 29 settembre il lavoro è ospite nelle sale del lascito Dal Dan in località Privano con una doppia replica alle 20.15 e alle 21.30. Per informazioni www.oltreconfine-ww1.eu

Al Visionario

Piero Badaloni, giornalista e scrittore, presenterà venerdì 29 settembre, alle 21, al cinema Visionario di Udine il suo documentario ‘Dolomiti. Montagne - Uomini - Storie’ dedicato alle cime della catena montuosa Patrimonio dell'Umanità.

‘Comandante Tribuno. Mario Modotti’

Dalla nostra regione negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale alla Camera dei Deputati, il documentario ‘Comandante Tribuno. Mario Modotti’ sulle vicende del partigiano ‘Tribuno’ è stato proiettato in Parlamento venerdì 15 settembre e, dopo i risultati nella Capitale, finalmente è di ritorno al suo luogo natale. Sarà la città di Palmanova a ospitare l’opera friulana portata all’attenzione anche delle più alte istituzioni italiane. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 settembre 2017 al Teatro ‘Gustavo Modena’ con inizio alle 20.30. Per l’occasione interverrà Francesco Martines, Sindaco di Palmanova, e Adriana Danielis, assessore alla cultura. La presentazione sarà a cura di Dino Spanghero, Presidente Comitato Regionale A.N.P.I. FVG.

Alla libreria Martincigh una nuova mostra

Venerdì 29 settembre alle 18.30, alla Martincigh libreria antiquaria (via Gemona 40) l’appuntamento è con una conversazione con Ugo Locatelli artista sperimentale, Filippo Lezoli giornalista e Maria Rosa Pividori art director della mostra ‘WAayFinding. Trovare la strada ’ aperta fino al 10 ottobre 2017

A Pantianicco arriva la 48ma Mostra Regionale della Mela

E' tutto pronto per gli appuntamenti dedicati al dolce frutto. In programma eventi per gli addetti ai lavori ma anche festeggiamenti, sport, degustazioni e molto altro. Ecco il programma completo dal 22 al 24 settembre e dal 27 settembre al 1 ottobre, qui.

Talmassons, l'Osservatorio astronomico apre al pubblico

Quest'anno a settembre il Circolo Astrofili organizza due giornate di apertura al pubblico, all'inizio e alla fine del mese. Di queste l'ultima sarà il 29 settembre, per la quale aprirà dalle 21 circa in poi. In cupola si salirà a gruppi di 15 persone alla volta (bambini compresi). Tutte le info, qui.

A San Nicolò di Manzano arriva la Festa della Birra

Dal 29 settembre al 1 ottobre appuntamento con la tre giorni di divertimento, musica, sport e buona cucina. Ecco qui tutto quello che vi attende durante l'evento.