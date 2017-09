Eurowellness Parade: convention dello sport per quattrozampe

CIVIDALE DEL FRIULI - All’interno della Convention Eurowellness Parade, in piazza Picco dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 lo sport è tutto per gli amici a 4zampe. Domenica 1 ottobre alle 10 spazio al Dog&friends, un viaggio nel centro storico di Cividale alla ricerca in successione delle stazioni di prova tra salti, slalom e percorsi di agility. Saranno premiati i primi 10 classificati, inoltre ci sarà un super premio a estrazione tra i partecipanti, un week-end all’Agriturismo Monte del Re nelle Valli del Natisone per far scoprire le bellezze del nostro territorio.

Spazio ai bambini

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre in Largo Martiri delle Foibe e Belvedere sarà allestito uno spazio gratuito per le attività ricreative dedicate a bambini e ragazzi. Per i più piccoli 5 giochi gonfiabili e una cavalcata sul pony, trucca bimbi e zucchero filato. Per i più audaci due materassi gonfiabili per acrobazie e ancora tiro con l’arco, tiro alla fionda, 200 mq di pedane morbide, minitrampolini elastici e una pista di quad.

Due attività … sotto la lente

Rio Abierto e Pole Dance sono le discipline che hanno trovato un largo consenso tra gli appassionati di sport e movimento. Rio Abierto (Fiume Aperto) nasce in Argentina negli anni ’50 con l’obiettivo di integrare corpo, mente e spirito. In Italia ha trovato una propria evoluzione a partire dagli anni ’80 sperimentando movimenti di attivazione energetica. Sabato alle 16.30 sul palco 7 nei Giardini del Centro Civico sarà possibile avvicinarsi a questa disciplina con il gruppo ufficiale regionale. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 due gruppi certificati, il Pole dance Trieste di Francesca Basile e il Pole dance Gorizia di Elisa Grudina saranno a disposizione per un’esperienza guidata di acrobazie sulla pertica.

Il taglio del nastro

La quarta edizione di Eurowellness Parade prenderà il via ufficialmente venerdì 29 settembre alle 18.30 sotto il Loggiato del Caffè San Marco con la stella del fitness Jill Cooper, l’ex tronista di della trasmissione «Uomini e Donne» Fabio Colloricchio, il sindaco di Cividale Stefano Balloch e l’assessore allo sport Giuseppe Ruolo, l’assessore regionale alle risorse agricole Cristiano Shaurli, il vicepresidente della Banca Popolare di Cividale Guglielmo Pelizzo.