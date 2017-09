‘Sogno e Son Desto… in Viaggio’: arriva a Udine Massimo Ranieri

UDINE - Cantante, attore, volto televisivo e showman, Massimo Ranieri è senza dubbio uno di quegli artisti che più ha contribuito a portare l’immagine dell’Italia nel mondo, oltre ad ottenere fin dai suoi esordi il consenso univoco e l’amore incondizionato del suo pubblico.

Lo spettacolo

A 66 anni e dopo aver venduto oltre 14 milioni di dischi nel mondo, la carriera di Ranieri non conosce sosta; nei prossimi mesi l’artista porterà avanti diversi progetti paralleli, con un’incessante attività live, che lo porterà nuovamente in Friuli Venezia Giulia il prossimo 12 aprile 2018, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (inizio alle 21), con il pluripremiato spettacolo ‘Sogno e Son Desto… in Viaggio’, imperdibile man show nel quale Ranieri canta, balla, recita, ma soprattutto si prende cura del suo pubblico, con lo stile che lo ha reso un personaggio immortale della scena italiana e internazionale. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il Comune di Udine e l’Agenzia PromoTurismoFVG, saranno in vendita a partire da martedì 26 settembre sul circuito Ticketone. Info, prezzi e punti vendita su www.azalea.it .