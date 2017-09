Babylon Sisters, al cinema Centrale

UDINE – Arriva al cinema Centrale Babylon Sisters, una storia contemporanea – interamente girata nella periferia di Trieste, a Ponziana - che a ritmo di musica celebra la forza e la bellezza della multiculturalità. A presentare il film al pubblico udinese, domenica 1° ottobre alle 17, saranno due delle protagoniste del film, Nav Ghotra - classe 1990, nata in India e cresciuta in una comunità Sikh del nord-Italia - e la giovanissima Amber Dutta, nata a Milano nel 2003 da padre indiano e madre italiana, semifinalista del programma Italia's Got Talent come danzatrice Bollywood. La prevendita dei biglietti è attiva on-line su www.visionario.movie e presso la cassa del cinema Centrale.

Condito da colori e musiche bollywoodiane

Un film vivace e leggero, con momenti da commedia e da favola nonostante i temi sociali affrontati; una storia di amicizie e di positività condito da colori e musiche bollywoodiane. Accanto agli attori professionisti, in scena anche persone prese dalla strada che interpretano loro stessi: dalle donne del quartiere di Ponziana, agli anziani dell’associazione «Rena Trieste Vecia», fino ai ragazzi e ragazze del centro sociale «Casa delle Culture»! Kamla vive con i genitori, Ashok e Shanti, in un palazzo alla periferia di Trieste abitato da famiglie di immigrati e da un vecchio professore burbero. Quando arriva la lettera di sfratto, gli uomini reagiscono con rabbia alle minacce del padrone di casa, mentre le donne si uniscono per salvare il destino delle proprie famiglie. Shanti svela il proprio dono di saper ballare come una star di Bollywood e, con l’aiuto di un’amica italiana, tra risate, pianti e incomprensioni, nasce il progetto di una scuola di danza!

Ancora produzioni targate Fvg

Dopo La donna di picche e Ferragosto all’italiana, il Visionario continua a sostenere con entusiasmo le produzioni targate Friuli Venezia Giulia! Girato in italiano e hindi, Babylon Sisters è stato prodotto dalla Tico Film con il sostegno di Fvg Film Commission e Fondo audiovisivo Fvg - punti di riferimento importanti in regione - e distribuito in tutta Italia da Lo Scrittoio, attivo da anni nell’ambito del cinema d’autore indipendente.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.