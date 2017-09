In programma la chiusura parziale viale XXIII marzo per asfaltatura

UDINE - Rinviati causa maltempo lo scorso 24 settembre, i lavori per la riasfaltatura che completeranno l'intervento della rotatoria di viale XXIII Marzo saranno effettuati nella giornata di domenica 1 ottobre 2017. Una giornata festiva scelta per limitare al massimo i disagi sulla viabilità.

Di conseguenza, nel tratto compreso tra via Parini ed il piazzale D'Annunzio ci sarà l'istituzione del divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata, per un'area pari a quella interessata dai lavori, nonché il divieto di transito (escluso frontisti).

La viabilità

Data la chiusura solo parziale del viale, il traffico in arrivo da viale Trieste potrà raggiungere piazzale d'Annunzio, mentre il traffico proveniente dalla stazione o da viale Palmanova e diretto verso nord ed est (compresi bus urbani ed extraurbani) non potrà percorrere viale XXIII Marzo, ma dovrà proseguire verso viale Ungheria,e da lì imboccare vie alternative per raggiungere via Cividale (come via Parini, via Larga, via Treppo). In via Manzini, infine, ci sarà l'istituzione di un divieto di sosta nel tratto compreso tra viale XXIII marzo e il civico 45. «Con questo intervento si va a completare un'opera molto importante per la viabilità cittadina, per la quale ringraziamo i privati che hanno promosso l'intervento, i tecnici e il geometra Patat, nonché l'impresa CO.SP.EDIL srl che ha portato avanti i lavori» commenta l'assessore alla Pianificazione Territoriale e vicesindaco Carlo Giacomello.

Gli autobus

Per quanto riguarda gli autobus, invece, sarà modificato il tragitto delle corse in uscita dall'autostazione o dalla stazione dei treni. Per quanto riguarda il servizio extraurbano, le corse Udine – Tarcento e Udine – Gemona vedranno la sospensione della fermata di via Renati, che sarà sostituita da quella di piazzale Chiavris (lato distributore). La corsa Udine – Cividale vedrà sospesa la fermata di viale Trieste 46 che sarà sostituita da via Cividale 391.

Per quanto riguarda il servizio urbano, la linea 2 in direzione F.S.- Feletto vedrà sospese le fermate di piazzale D’annunzio 30, viale XXIII marzo 4, via Petrarca 54 e 116 e via Treppo 2 e 22, che saranno sostituite da quelle di via Aquileia e piazza I° Maggio 26. La linea 4 direzione stazione - Via Cividale vedrà sospese le fermate di piazzale D’annunzio 30, viale XXIII marzo 4 e viale Trieste 156 – 84, che saranno sostituite da quelle di via Aquileia e viale Trieste 46. L'impresa inizierà i lavori all'alba e opererà ad oltranza, in modo da ultimare i lavori in giornata.