Pd: sabato a Palmanova il ministro De Vincenti

PALMANOVA - Sarà il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti l'ospite più atteso della conferenza programmatica organizzata dal Pd Fvg a Palmanova. l'appuntamento è per sabato 30 settembre a partire dalle 15 nella caserma napoleonica Montesanto (via Marcello 10).

L’intervento del ministro sarà il momento pubblico e aperto alla stampa all’interno della giornata di lavori, che inizierà alle 9.30. Sin dal mattino iscritti ed elettori parteciperanno, assieme a parlamentari, consiglieri e assessori regionali, e componenti della segreteria regionale, a una quindicina di tavoli tematici su tutti i principali settori di interesse per il Fvg, dal lavoro all’immigrazione, dalla sanità alla cultura, dal welfare all’istruzione. Tra i partecipanti ai tavoli ci saranno, tra gli altri, la presidente Serracchiani, Ettore Rosato, Antonella Grim, Sergio Bolzonello, Franco Iacop, Diego Moretti.

«I tavoli tematici prenderanno spunto da quanto fatto in questi anni al governo del Fvg – osserva la segretaria regionale Pd Antonella Grim – per lanciare idee e costruire il programma in vista delle regionali del 2018. Questo significa veramente costruire l’idea del Fvg di domani dal basso, con la nostra base, raccogliendo spunti e progetti che andranno a costruire la nostra proposta politica».