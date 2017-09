Il “Fasìn insieme” di Pavia di Udine Impresa alla fiera della Casa Moderna

MARTIGNACCO - Basta con il 'fasìn di bessôi'. Gli imprenditori friulani iniziano a capire che il 'fasìn insieme' è più facile e conveniente. Ne sanno qualcosa a Pavia di Udine dove nel 2013 è nato uno dei primi esempi in regione di rete atipica, ovvero non legata esclusivamente al territorio, alla grandezza dell'azienda o al settore di appartenenza, ma quasi esclusivamente al concetto di cooperazione e amicizia. Una soluzione adottata per affrontare con spirito nuovo e più forza la recessione, arrivata al suo decimo anno, la globalizzazione e la concorrenza di chi può offrire prezzi più bassi grazie a manodopera a minor costo e a tassazioni più basse.

49 aziende

Inseguendo questo principio, 'Pavia di Udine Impresa' è riuscita a radunare a sé 49 aziende e a presentarsi in Italia e all'estero (in Inghilterra, Irlanda e Austria) come un gruppo con un fatturato totale di 45 milioni di euro. «Al suo interno sono inglobate associazioni e piccole e medie imprese locali; da quelle dedicate al comparto dell'arredo a quelle dedicate ai servizi, dall'enogastronomia al commerciale - ci ha illustrato Federico Dentesano, presidente dell'associazione e titolare dell'omonimo salumificio-. Il progetto, attraverso incontri settimanali, momenti di formazione e scambi di know-how e di professionisti, ha l'obiettivo prioritario di rilanciare il nostro artigianato, il manifatturiero, sostenere le startup e creare occupazione in loco abbattendo, se possibile, i costi per i clienti».

64^ edizione della Fiera della Casa Moderna

Proprio per questo motivo, per il quarto anno consecutivo Pavia di Udine Impresa sarà presente alla 64^ edizione della Fiera della Casa Moderna - in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre - dove occuperà interamente il padiglione n. 9 con ben 34 aziende. 12 con un proprio stand e altre 22 con corner, roll up e materiale informativo. «L’investimento che abbiamo fatto per partecipare alla Fiera è alto, circa 40 mila euro – ha proseguito Dentesano -. Considerata la natura senza fini di lucro della nostra associazione, possiamo affermare che è una cifra davvero importante. Ma Casa Moderna per noi rappresenta uno degli investimenti più sicuri e affidabili da fare e ci auguriamo che la risposta del mercato e dei visitatori possa emulare i risultati positivi raccolti nel 2016. Vi aspettiamo!».