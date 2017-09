Gli eventi in programma sabato 30 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 30 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Castelli Aperti Fvg

Castelli Aperti torna con l’edizione d’autunno sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre e quindici dimore che apriranno al pubblico grazie all’attività del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia. Sarà un weekend dedicato all’arte, alla cultura e alla tradizione regionale, un’occasione unica per poter visitare manieri, parchi e meravigliosi giardini normalmente non accessibili al pubblico. Ecco il programma completo, qui.

Weekend Ai Sarpi

Il 30 settembre e il primo ottobre, dalle 10 alle 23, è in programma un nuovo weekend targato ‘Mercoledì Dei Sarpi’. Una due giorni all’insegna di buone birre e specialità gastronomiche, musica e divertimento. Insomma, l’ultimo appuntamento Sarpi della stagione. In programma anche una lotteria. I numeri saranno estratti il 4 ottobre.

A San Nicolò di Manzano arriva la Festa della Birra

Dal 29 settembre al 1 ottobre appuntamento con la tre giorni di divertimento, musica, sport e buona cucina. Ecco qui tutto quello che vi attende durante l'evento.

Euro Wellness Parade: Jill Cooper sbarca a Cividale

Dal continente a stelle e strisce alla più famosa cittadina longobarda friulana, patrimonio Unesco. Sarà Jill Cooper, direttamente dagli States, a sbarcare a Cividale del Friuli per aprire la quarta edizione di Euro Wellness Parade, l’appuntamento dedicato allo sport a 360° in programma nella città ducale da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre, promosso dall’Associazione sportiva Ginn For Ju. Maggiori info, qui.

‘L’Esercito Italiano dopo Caporetto: a cento anni dalla carica di Pozzuolo'

Un grande evento per celebrare i 100 anni della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Un incontro pubblico, dal titolo «L’Esercito Italiano dopo Caporetto: a cento anni dalla carica di Pozzuolo», aperto a tutti ma dedicato ai ragazzi delle scuole superiori: ne sono attesi oltre 400 provenienti da tutta la regione. Il 30 settembre, dalle 10.30 alle 12, al Teatro G. Modena di Palmanova, saranno presenti anche il Sottogretario di Stato alla Difesa On. Domenico Rossi, il generale Danilo Errico, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, oltre alla Presidente della Regione FVG Debora Serracchiani e al Sindaco della città stellata Francesco Martines.



‘La musica è servita’ a Goricizza

Nella cornice di Corte Bazan, a Goricizza (Codroipo) sarà un fine settimana all’insegna di buona musica dal vivo, tipica cucina bavarese, speck di Sauris, birra e specialità vegetariane. Una manifestazione nata per sostenere l’associazione musicale e culturale ‘Città di Codroipo’ e l’associazione musicale Sante Sabide di Goricizza. Appuntamento dunque dal 28 settembre, al primo ottobre. Sabato 30 i chioschi apriranno alle 16. Alla stessa ora prenderanno il via anche gli spettacoli musicali. Maggiori info su: www.santesabide.it, www.scuolamusicacodroipo.it .

Arbe Garbe Lab presenta i suoi Laboratori per bambini

Nella giornata di sabato 30 settembre Arbe Garbe Lab presenta i suoi Laboratori per bambini, le novità di quest'anno e gli insegnanti. Ci sarà un breve concerto degli insegnanti della scuola di musica e i bambini potranno provare i nostri strumenti. Maggiori info su: www.arbegarbelab.it.

Le complicazioni sentimentali alla Libreria Moderna

Che cosa pensa una donna? Un grande scrittore ce lo racconta con ironia e sensibilità. Il giornalista Paolo Medeossi ne parlerà - Sabato dalle ore 17.30,a alla Libreria Moderna di Udine, via Cavour, 13 - con il figlio dell'autore, Dario. Interviene Caterina Zaina, seconda moglie di Castellaneta e figlia della scrittrice friulana Gina Marpillero.

Open Days all’Aspic Fvg

Sempre alla sede di Aspic in via G. Tullio 13, Udine, sabato 30 settembre avrà luogo invece l’Open Day dedicato al Counseling e C.A.O. Maggiori info, qui.

A Pantianicco arriva la 48ma Mostra Regionale della Mela

E' tutto pronto per gli appuntamenti dedicati al dolce frutto. In programma eventi per gli addetti ai lavori ma anche festeggiamenti, sport, degustazioni e molto altro. Ecco il programma completo dal 22 al 24 settembre e dal 27 settembre al 1 ottobre, qui.

Tour in carrozza d’epoca in occasione di Castelli Aperti

In occasione della 30^ edizione di Castelli Aperti in Friuli Venezia Giulia, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, Visitait.it organizza gite in carrozza nei dintorni dei Castelli di Arcano Superiore e di Flambruzzo. Maggiori info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20170916_447970

Il Nuovo Fronte in concerto a Tricesimo

Una serata evento dedicata alla musica e agli intramontabili successi di Vasco Rossi, il rocker italiano più importante di sempre, messe in scena dalla band tributo che da quasi 20 anni porta in giro il messaggio musicale del Komandante, il Nuovo Fronte – Vasco Tribute Band. L’appuntamento con la storia e il mito del rocker di Zocca è in programma il prossimo sabato 30 settembre a Tricesimo, nel Parco Tami di Piazza Libertà, con inizio alle 21. Maggiori info, qui.

Carniarmonie

Amato Matiz, Genesio Puntel e Cecilia Boschetti sono senza dubbio i nomi più rappresentativi del folk carnico. In loro nome, l’Associazione Giovins Cjanterins di Cleulas con il sostegno di Carniarmonie, ha organizzato una due giorni dal titolo: Doi dîs cun Pakai e amîs (Due giorni con Pakai e amici). L’incontro di sabato 30, alle 20.45 nella sala cinema David di Paluzza, è un originale concerto-spettacolo dal titolo «Tal Ricuart di Pakai», realizzato e condotto da Celestino Vezzi e Nicola Cossar, con la partecipazione di musicisti, amici e componenti dello storico ensemble: Paolo Morocutti, Stefano Paletti ed Ennio. Si ripercorrerà la loro avventura musicale e di vita, attraverso racconti, immagini, aneddoti e indubbiamente la loro musica indimenticabile. Lo spettacolo è a ingresso gratuito. Info: www.carniarmonie.it, info@carniarmonie.it, 3393205479.

Sulle orme di Giandomenico Tiepolo

Sabato 30 settembre, Una giornata dedicata a scoprire le opere di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, accompagnati da due esperti di storia dell’arte e con un buon pranzo tipico friulano. Maggiori info, qui.

Finalissima per la testimonial 2018 di Città Fiera

Oltre cento aspiranti miss, 3 casting, 500 mila visualizzazioni su Facebook per votare la preferita, questi i numeri da record che anticipano la sfilata finale per trovare il nuovo volto di Città Fiera per le campagne di comunicazione 2018. Organizzata da Città Fiera in collaborazione con Miss Alpe Adria International la sfilata è in agenda sabato 30 settembre dalle 18 a Show Rondò. Maggiori info, qui.

‘Social Comedy’: Tsu mette in scena l’accoglienza

‘Social Comedy’: intrigo a via Doganelli, inserito all’interno della rassegna Epicentri di Teatro Sosta Urbana (in programma il 30 settembre, all’auditorium Bellavitis, alle 21) è primo testo teatrale scritto in Italia che affronta il tema dell’accoglienza e della protezione dei rifugiati sotto forma di una commedia insieme ironica e profonda e che si prefigge lo scopo, anche grazie al linguaggio usato, di arrivare al grande pubblico, ovvero anche a tutti coloro che non necessariamente sono sensibili alla tematica ma sono spesso indifferenti od ostili. Maggiori info, qui.

Nuove mostre ai musei di Udine

Il 29 e 30 settembre, grazie alla collaborazione tra i Civici Musei e il Craf - Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, si comincia con le due mostre Newsha Tavakolian e Donne & Fotografia. Maggiori info, qui.

Giornata europea delle lingue

Udine festeggerà sabato 30 settembre, la Giornata europea delle lingue, con una serie di iniziative messe a punto dall'ARLef - Agenzie Regjonal pe Lenghe Furlane, in collaborazione con la cooperativa Informazione friulana: dalle 10 del mattino alle 22 sotto la Loggia del Lionello. Maggiori info, qui.

Crescere con le abilità: pronti per le sfide della vita

Come bambini e ragazzi possono scoprire le potenzialità e i talenti insiti in loro sin dagli anni della crescita? Il Centro Studi Podresca propone la Scuola delle Abilità, un percorso formativo rivolto a giovani dai 6 ai 18 anni, condotto da Silvano Brunelli e da un team di docenti. L'appuntamento con l’iniziativa è dunque il 30 settembre e 1 ottobre dalle 9.30 presso la sede del Centro Studi Podresca a Prepotto (UD). Per info contattare la segreteria dal lunedì al venerdì alle 9-17.

Chiesa udinese in festa per l’ordinazione di quattro diaconi

Sabato 30 settembre, alle 16, la Cattedrale di Udine accoglierà un momento di grazia per quattro giovani friulani che saranno ordinati diaconi in vista del sacerdozio, nella solenne celebrazione presieduta dall’Arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato.