Il Ludobus diventa maggiorenne e a Udine è festa grande!

UDINE - Il Ludobus diventa maggiorenne e festeggia con una grande festa a base di giochi e animazione in programma domenica 1° ottobre 2017, dalle 11 alle 13, in piazza Matteotti. L'evento, aperto a tutti gratuitamente, proporrà anche una gustosa sorpresa, in programma alle 12, offerta dalla Federazione AssiPan Confcommercio Udine in collaborazione con Città Sane.

Un po’ di storia

Entrato in servizio per la prima volta il 1° ottobre 1999, il Ludobus è nato per volontà dell'amministrazione comunale con l'obiettivo di promuovere il diritto al gioco per i bambini e i ragazzi residenti nel territorio dei Comuni dell’Ambito Udinese. È un servizio di animazione ludica itinerante di valenza culturale ed educativa capace di sollecitare occasioni spontanee e organizzate di incontro e di gioco nei luoghi dove risiedono e vivono bambini, ragazzi, adolescenti, adulti e anziani, promuovendo la loro partecipazione nel rispetto della dignità e delle differenze di ognuno. Attraverso il gioco e l’animazione promuove la socializzazione, favorisce l'inclusione sociale, il benessere, lo stare bene, il divertimento e il piacere dei fruitori.

Di cosa si occupa?

È un servizio di interesse pubblico che, assieme alla Ludoteca, all'Archivio Italiano dei Giochi e alle proposte educative per le scuole, promuove nel Comune di Udine il diritto al gioco di tutti i cittadini, con particolare riguardo all’infanzia e all’adolescenza. Un'attività che ha animato anche l'estate udinese: anche quest'anno, infatti, il tour estivo del Ludobus ha proposto oltre trenta tappe nei parchi e nelle aree verdi dei quartieri cittadini collezionando oltre 4 mila presenze.

Prossimamente

Nei mesi di ottobre e novembre sarà presente con il suo carico di giochi ogni domenica in piazza Matteotti, con la sola eccezione di domenica 22 ottobre, quando sarà presente a un raduno dei Ludobus in programma a Pordenone. Per informazioni: Ludoteca comunale, via del Sale 21 tel. 0432 1272 677.