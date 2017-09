L’Orchestra Busoni assieme al pianista Krpan in concerto al Castello di Udine

UDINE – Primo appuntamento autunnale con la stagione musicale dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Domenica 1° ottobre alle 18 il Salone del Parlamento del Castello di Udine ospiterà – grazie alla collaborazione con il Comune di Udine - un concerto della Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, diretta dal M° Massimo Belli. Ad accompagnare l’orchestra sulle musiche di Andrea Luchesi, Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Joseph Haydn ci sarà il ventenne pianista croato Ivan Krpan, vincitore quest’anno del prestigioso Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, giunto alla 61a edizione.

L’Orchestra da Camera Ferruccio Busoni

Si tratta di un complesso storico fondato nel 1965 da Aldo Belli ed è una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra e la più antica della regione Friuli Venezia Giulia. Da sempre attenta alla diffusione della musica contemporanea, ha al suo attivo molte prime esecuzioni assolute di compositori quali Nieder, Sofianopulo, Margola, Conti, Viozzi, per citarne solo alcuni. Dal 2013 l’Orchestra è impegnata in un progetto di riscoperta della musica di Andrea Luchesi. E proprio l’autore veneto, vissuto nella seconda metà del Settecento, sarà protagonista del concerto udinese con l’esecuzione della Sinfonia in RE maggiore e della Sinfonia in DO maggiore. Completeranno il programma della serata il Concerto numero 27 in SI bemolle maggiore KV 595 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n.49 «La Passione» di Franz Joseph Haydn.

Ivan Krpan

Come detto, l’Orchestra Busoni sarà accompagnata dal pianista Ivan Krpan che, nonostante la giovane età, si è aggiudicato alcuni importanti premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il primo premio all’Epta International Piano Competition di Bruxelles e all’International Piano Competition Young Virtuosi di Zagabria nel 2014 e all’International Piano Competition di Enschede nei Paesi Bassi. Nel 2015 è stato insignito del premio «Ivo Vuljevic» come miglior giovane musicista croato dalla Jeunesses Musicales Croatia.

Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it; biglietti euro 8 (ridotti euro 5), prevendita su vivaticket.it o presso la sede dell’ERT in via Marco Volpe (0432-224246)