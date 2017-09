Gli eventi in programma domenica primo ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il primo ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Crescere con le abilità: pronti per le sfide della vita

Come bambini e ragazzi possono scoprire le potenzialità e i talenti insiti in loro sin dagli anni della crescita? Il Centro Studi Podresca propone la Scuola delle Abilità, un percorso formativo rivolto a giovani dai 6 ai 18 anni, condotto da Silvano Brunelli e da un team di docenti. L'appuntamento con l’iniziativa è dunque il 30 settembre e 1 ottobre dalle 9.30 presso la sede del Centro Studi Podresca a Prepotto. Per info contattare la segreteria dal lunedì al venerdì alle 9-17.

Torna BioFattorie Aperte

Saranno 18 le aziende che parteciperanno all’edizione di quest’anno all’evento organizzato dall’associazione di riferimento per l’agricoltura biologica e biodinamica in regione, che è l’organizzatore dell’evento per conto di Ersa. Maggiori info, qui.

‘FotografiAMO il sorriso’ dei bimbi per combattere la Fibrosi Cistica

In collaborazione con la Lega Italiana Fibrosi Cistica, domenica primi ottobre, il fotografo Roberto Pedi (assieme al suo staff) fotograferà i bimbi in un ambiente completamente dedicato a loro. Il costo della partecipazione e di 20 euro e sarà completamente devoluto alla Lega. I dettagli qui.

A Torreano la festa delle fate degli elfi e degli unicorni

Appuntamento con creature fantastiche, giochi ed attività creative per bambini e ragazzi ispirati alla magia, domenica 1 ottobre. Ecco il programma completo dell'evento, qui.

Udine, musica a scuola con le danze friulane

Domenica 1 ottobre appuntamento per tutti gli insegnanti con il seminario di danze popolari per capire l'importanza di conoscere e valorizzare la cultura del proprio luogo d'origine. I dettagli dell’evento, qui.

Alla Libreria Perlanima: ‘Ritrovare il centro’

Alla libreria Perlanima domenica 1 ottobre dalle 10 arriva l'incontro «Ritrovare il centro» condotto da Ferruccio Gobbato. Esiste in ciascuno di noi un Centro a cui fare riferimento in ogni situazione. La vita quotidiana ha spesso su di noi un effetto «centrifugo»: le richieste del lavoro, i bisogni dei familiari, lo smartphone che ci segnala in continuazione che qualcuno ci telefona, ci messaggia, commenta un nostro post, ci inoltra una mail. Maggiori info, qui.

L’Orchestra Busoni al Castello di Udine

Il complesso suonerà le musiche di Andrea Luchesi, Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Joseph Haydn assieme al vincitore di quest’anno del prestigioso Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, giunto alla 61a edizione. Appuntamento a domenica 1° ottobre alle 18. Tutte le info, qui.

Famiglia è… solidarietà’

Un irrinunciabile appuntamento con l’aggregazione sociale intitolato ‘Famiglia è… solidarietà’, il primo meeting di famiglie, avrà luogo nella giornata di domenica 1 ottobre, presso il suggestivo mulino Braida di Flambro di Talmassons. I dettagli dell’evento sono disponibili qui.

Babylon Sisters, al cinema Centrale

Arriva al cinema Centrale Babylon Sisters, una storia contemporanea – interamente girata nella periferia di Trieste, a Ponziana - che a ritmo di musica celebra la forza e la bellezza della multiculturalità. A presentare il film al pubblico udinese, domenica 1° ottobre alle 17, saranno due delle protagoniste del film. Qui, i dettagli.

‘Giochi senza frontiere a sei zampe’

Rinviati domenica scorsa causa maltempo, tornano il 1° ottobre, al Parco del Cormor, i "Giochi senza frontiere a sei zampe", nella loro seconda edizione dopo il grande successo del 2017. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Udine in collaborazione con Gem Dog a.s.d. e gli istruttori cinofili dell'associazione, che invitano tutti gli amanti dei cani a trascorrere una simpatica domenica mattina con i propri animali. Confermato il programma: dalle 10 saranno aperti quattro gazebo con annesse altrettante zone gioco dove verranno proposte alcune divertenti attività da condividere con il vostro fedele amico (giochi di fiuto, agility, obedience e rally-o). Al superamento di ogni prova, la coppia cane-padrone riceverà un timbro: al raggiungimento di almeno tre timbri sarà consegnato un omaggio. Le prove sono alla portata di tutti, anche chi non ha mai seguito un corso di educazione con il proprio cane, grazie all'aiuto degli educatori cinofili.

‘La musica è servita’ a Goricizza

Nella cornice di Corte Bazan, a Goricizza (Codroipo) sarà un fine settimana all’insegna di buona musica dal vivo, tipica cucina bavarese, speck di Sauris, birra e specialità vegetariane. Una manifestazione nata per sostenere l’associazione musicale e culturale ‘Città di Codroipo’ e l’associazione musicale Sante Sabide di Goricizza. Domenica si parte già al mattino, dalle 11.30. In programma anche una ‘lotteria musicale’. Maggiori info su: www.santesabide.it, www.scuolamusicacodroipo.it .

Weekend Ai Sarpi

Il 30 settembre e il primo ottobre, dalle 10 alle 23, è in programma un nuovo weekend targato ‘Mercoledì Dei Sarpi’. Una due giorni all’insegna di buone birre e specialità gastronomiche, musica e divertimento. Insomma, l’ultimo appuntamento Sarpi della stagione. In programma anche una lotteria. I numeri saranno estratti il 4 ottobre.

Castelli Aperti Fvg

Castelli Aperti torna con l’edizione d’autunno sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre e quindici dimore che apriranno al pubblico grazie all’attività del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia. Sarà un weekend dedicato all’arte, alla cultura e alla tradizione regionale, un’occasione unica per poter visitare manieri, parchi e meravigliosi giardini normalmente non accessibili al pubblico. Ecco il programma completo, qui.

A Pantianicco arriva la 48ma Mostra Regionale della Mela

E' tutto pronto per gli appuntamenti dedicati al dolce frutto. In programma eventi per gli addetti ai lavori ma anche festeggiamenti, sport, degustazioni e molto altro. Ecco il programma completo dal 22 al 24 settembre e dal 27 settembre al 1 ottobre, qui.

Carniarmonie

Amato Matiz, Genesio Puntel e Cecilia Boschetti sono senza dubbio i nomi più rappresentativi del folk carnico. In loro nome, l’Associazione Giovins Cjanterins di Cleulas con il sostegno di Carniarmonie, ha organizzato una due giorni dal titolo: Doi dîs cun Pakai e amîs (Due giorni con Pakai e amici). Domenica 1 ottobre invece, a partire dalle 12 nello storico Bar Pakai di Cleulis, ci sarà un imperdibile momento d’incontro tra gli appassionati della musica folk carnica, fisarmonicisti, musicisti ed amatori nel ricordo di Amato Matiz, Genesio Puntel e Cecilia Boschetti. Lo spettacolo è a ingresso gratuito. Info: www.carniarmonie.it, info@carniarmonie.it, 3393205479.

Funghi, fiori e frutti in mostra a Cussignacco

Con l’arrivo dell’autunno si avvia alla conclusione il percorso di conoscenza naturalistica realizzato dall’associazione Micologia e Botanica Udinese nel quartiere di Cussignacco e promosso dal Comune di Udine. Domenica 1° ottobre, dalle 10 alle 18, nella sala polifunzionale di via Veneto 164 a Cussignacco, sarà infatti possibile visitare la mostra micologica e botanica "I colori della natura – Funghi, fiori e frutti». Saranno presenti alcuni esperti che guideranno i visitatori alla scoperta di questi autentici tesori della natura. Per informazioni: Puntoinforma, riva Bartolini 5 (tel. 0432/1273717, www.comune.udine.gov.it).

A San Nicolò di Manzano arriva la Festa della Birra

Dal 29 settembre al 1 ottobre appuntamento con la tre giorni di divertimento, musica, sport e buona cucina. Ecco qui tutto quello che vi attende durante l'evento.

Euro Wellness Parade: Jill Cooper sbarca a Cividale

Dal continente a stelle e strisce alla più famosa cittadina longobarda friulana, patrimonio Unesco. Sarà Jill Cooper, direttamente dagli States, a sbarcare a Cividale del Friuli per aprire la quarta edizione di Euro Wellness Parade, l’appuntamento dedicato allo sport a 360° in programma nella città ducale da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre, promosso dall’Associazione sportiva Ginn For Ju. Maggiori info, qui.

Il Ludobus diventa maggiorenne e a Udine è festa grande!

Il Ludobus diventa maggiorenne e festeggia con una grande festa a base di giochi e animazione in programma domenica 1° ottobre 2017, dalle 11 alle 13, in piazza Matteotti. Maggiori info, qui.