Presentata la nuova stagione teatrale del Teatro Gustavo Modena di Palmanova

PALMANOVA – È stata presentata ufficialmente la stagione teatrale 2017/2018 del Teatro Gustavo Modena. Nel Salone d’Onore del Comune di Palmanova il Sindaco Francesco Martines, l’Assessore alla Cultura Adriana Danielis e il Direttore dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia Renato Manzoni illustrano nel dettaglio il programma della rassegna. Come il cartellone andato in archivio in primavera, anche il programma 2017/2018 del Modena si comporrà di otto serate, sei dedicate alla prosa, una alla danza e una, fuori abbonamento, alla musica.

L’inizio è davvero con i fuochi d’artificio

Sabato 18 novembre ad aprire il sipario sulla stagione ci sarà un beniamino del pubblico televisivo e cinematografico, Gabriel Garko. L’attore piemontese, assieme a uno dei mostri sacri del teatro italiano Ugo Pagliai, metterà in scena Odio Amleto, commedia metateatrale di Paul Rudnick affidata alla regia di Alessandro Benvenuti. Giovedì 14 dicembre Giuliana Musso porterà a Palmanova La fabbrica dei preti, un intenso spettacolo in cui mette in luce la dimensione umana dei sacerdoti.

Il 2018

L’anno nuovo si aprirà con la danza del Balletto di Siena che in Butterfly, grazie alle coreografie di Marco Batti e alle musiche di Riccardo J. Moretti, rilegge la celebre opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Appuntamento in teatro sabato 13 gennaio. Il 27 dello stesso mese, invece, il pubblico palmarino avrà la possibilità di godere di uno spettacolo tratto da un lungometraggio francese di successo. Ne Le prénom (cena tra amici), Antonio Zavatteri dirige una divertente commedia corale che presenta uno spaccato della società contemporanea. Si resta in ambito cinematografico anche domenica 18 febbraio: Monica Guerritore ha adattato, dirige e interpreterà Mariti e Mogli, uno dei più riusciti film di Woody Allen. Con lei sul palco anche Francesca Reggiani, Ferdinando Maddaloni e Cristian Giammarini. Uno dei personaggi più amati dell’intera storia del teatro, Cyrano de Bergerac, rivivrà grazie alla traduzione e all’adattamento di Jurij Ferrini, eclettico artista che in carriera ha riletto numerosi classici rendendoli attuali nell’ambientazione e nel linguaggio. Ferrini e la sua compagnia saranno al Modena domenica 4 marzo.

La chiusura

Se a Gabriel Garko tocca l’apertura del sipario, la chiusura spetterà ad Angela Finocchiaro, protagonista venerdì 16 marzo con Laura Curino e Ariella Reggio di Calendar Girls, terzo appuntamento della stagione con uno spettacolo che è già stato un successo sul grande schermo. Il calendario del titolo è un calendario amatoriale di beneficienza, le girl sono attempate signore che decidono di mostrarsi senza veli per una buona, anzi ottima, causa. La regia è di Cristina Pezzoli. Sarà fuori abbonamento, invece, il Concerto di Primavera della Mitteleuropa Orchestra previsto al Modena sabato 7 aprile. L’orchestra regionale diretta dal M° Marco Guidarini, che ha sede proprio a Palmanova, sarà protagonista anche dall’11 ottobre al 7 dicembre con la terza stagione sinfonica palmarina, sempre realizzata in collaborazione con l’ERT, quest’anno intitolata Conversando con Psiche.



Gli abbonamenti

La campagna abbonamenti della stagione si terrà al Teatro Modena in via Dante con il seguente calendario: rinnovo abbonamenti dal 9 al 14 ottobre con orario 17.30/19.45, sottoscrizione nuovi abbonamenti dal 16 al 21 ottobre, sempre dalle 17.30 alle 19.45. L’acquisto in prevendita dei biglietti sarà disponibile anche online su www.vivaticket.it. Aggiornamenti e approfondimenti sulla stagione del Teatro Modena sono disponibili sui siti web dell’ERT e del Comune di Palmanova, nonché sui rispettivi profili Facebook e Twitter. Informazioni: Teatro Gustavo Modena 0432.924148; Comune di Palmanova 0432.922131.