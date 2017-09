Doppio incidente in città: cinque persone restano ferite

UDINE – Due incidenti stradali si sono verificati nella giornata di venerdì in città, causando il ferimento di cinque persone. In entrambi i casi i rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale dell’Uti Friuli Centrale.

Il primo sinistro si è verificato poco dopo le 12 in via Marangoni. A scontrarsi sono stati una Fiat Multipla condotta da un 71enne di San Vito di Fagagna e una Mazda guidata da una 35enne di Udine. Giunti all’altezza del civico 30 i due veicoli si sono urtati, coinvolgendo anche altre due auto. Il 71enne e la 35enne sono finiti in ospedale per accertamenti, soccorsi da due ambulanze del 118.

Alle 17.30 l’altro incidente, accaduto in via Alfredo Foni. A restare coinvolti una Nissan Juke, una BMW X3 e una Fiat Panda. All’uscita dalla tangenziale (in direzione Città Fiera) le tre vetture si sono tamponate. A restare feriti il conducente e il passeggero della Nissan Juke, e la persona alla guida della Panda. Tutti sono stati portati all’ospedale con i mezzi del 118.