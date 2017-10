Wedding Day: è tempo di Buttrio in Love

BUTTRIO - Si chiama "Buttrio in Love" il wedding day tutto dedicato agli sposi che si terrà il 22 ottobre nella splendida cornice di Villa Dragoni Florio a Buttrio (via Florio, 18). Dalle 14 alle 20 sarà possibile partecipare all'evento, pensato per coloro che stanno per unirsi in matrimonio e che desiderano conoscere i migliori professionisti del settore, godendosi qualche ora in piacevole relax.

L’evento

Organizzare una cerimonia senza tralasci­are alcun dettaglio è fondamentale perché possa diventare davvero indimenticabile, ecco perchè al "Wedding Day" di Buttrio In Love avrete la possibilità di conoscere professionisti qualificati che sapranno ispirarvi e consigliarvi sulle migliori soluzioni e su idee originali e grintose, frutto di anni di esperienza sul campo. Una bellissima locat­ion, un'artista musi­cale, una ristorazio­ne d’alto livello, l’at­elier per lei e per lui, una professioni­sta della bellezza e tanto altro an­cora a disposizione per l'intero pomeriggio, senza impegno o costo da parte vostra e in un clima conviviale e di classe.