Compra un mezzo agricolo on line e gli rubano 15 mila euro

TAVAGNACCO – Ennesima truffa on line andata a buon fine. Questa volta è capitato a Feletto con il venditore che è stato ‘fregato’ in un parcheggio della zona. L’uomo infatti, di nazionalità croata, ha visto un annuncio on line con la vendita di un mezzo agricolo a buon prezzo. All’appuntamento per la consegna dei 15 mila euro pattuiti però, non c’era alcun mezzo. C’erano solo i tre venditori che, arraffati i soldi, se la sono svignata.

Al croato non è rimasto altro che presentare denuncia. Delle indagini si sono occupati i carabinieri della stazione di Feletto Umberto, comandati da Alessandro Campagnolo. I suoi uomini, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Udine nei confronti di due soggetti di etnia rom residenti in zona (uno, classe 1954, è finito in carcere, l’altro, nato nel 1995, agli arresti domiciliari). Ancora ricercato il terzo truffatore.