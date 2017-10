Poker di Clelland: il Tavagnacco stende il Sassuolo

REGGIO EMILIA – Il Tavagnacco ricomincia da dove aveva terminato lo scorso campionato: dai gol della bomber Lana Clelland. La scozzese ne segna quattro sul campo di Reggio Emilia e permette alla squadra friulana di superare il Sassuolo per 4 a 0 nella prima giornata della nuova serie A femminile. In evidenza, oltre alla numero 9 gialloblu, anche Catena e Brumana.

La cronaca del primo tempo

Servono 5’ al Tavagnacco per affacciarsi in avanti, con la prima conclusione firmata da Mascarello, che da fuori area chiama in causa Tasselli. Due minuti dopo, al 7’, Lana Clelland si avventa su un rinvio corto del portiere avversario e fa partire una conclusione imparabile dal cuore dell’area. E’ il vantaggio delle friulane. Al 9’ ancora la scozzese impegna Tasselli: dopo essere partita sul filo del fuorigioco, l’attaccante gialloblu entra in area e fa partire una conclusione che il portiere, in uscita, manda in corner. Al 15’ ci prova dalla distanza Prost, ma il suo tiro è fuori misura. Al 20’ Tavagnacco pericoloso con Tuttino che, dopo aver ricevuto palla al limite da Catena, calcia con violenza, ma la palla termina sopra la traversa. Il raddoppio del Tavagnacco arriva al 27’ con la solita Clelland, imbeccata da un assist di Brumana. La scozzese si invola verso la porta del Sassuolo e dopo aver scartato Tasselli, insacca. Al 28’ reagisce la squadra di casa con Tardini, che costringe in angolo Ferroli con un insidioso tiro rasoterra. Al 31’ a rendersi pericolosa è Catena con un bel colpo di testa su cross da calcio d’angolo che termina di poco a lato. Al 37’ ancora un’intesa Clelland-Brumana in area, con quest’ultima che tira a colpo sicuro ma si vede respingere la palla con il piede dal portiere avversario. Clelland firma la personale tripletta al 39’ sfruttando al meglio una finta di Brumana che la libera davanti a Tasselli.

Il resoconto della ripresa

La ripresa si apre con un tentativo di Trost bloccato da Ferroli. La partita si gioca soprattutto a centrocampo, con le due squadre che faticano a proporsi in avanti. Il Sassuolo cresce con il passare dei minuti e al 19’ Tarenzi si rende pericolosa scheggiando il palo alla sinistra di Ferroli. Il Tavagnacco però reagisce subito: Clelland riceve palla a centrocampo e comincia a correre verso la porta avversaria, battendo Tasselli con un preciso rasoterra. Ancora in avanti la squadra friulana al 30’ con la neo entrata Polli che si fa respingere in angolo una conclusione ravvicinata. Instancabile Clelland, che al 35’ ci prova ancora di testa, ma la palla termina sopra la traversa. Al 36’ tocca a Cotrer, entrata da pochi minuti, cercare la via del gol, ma la mira della giovane attaccante non è quella dei giorni migliori. La partita termina senza altre emozioni, con le ragazze di mister Amedeo Cassia che conquistano i primi 3 punti della stagione.

Il Tavagnacco tornerà in campo sabato 7 ottobre alle 15, in casa, contro il Mozzanica per la seconda giornata del Campionato di serie A femminile.

SASSUOLO – UPC TAVAGNACCO 0-4

SASSUOLO: Tasselli, Bursi, D’Adda, Giatras, Prost, Tardini, Oliviero (Rosso), Iannella, Eusebio, Tarenzi (Faragò), Pondini (Costi). All. D’Astolfo

UPC TAVAGNACCO: Ferroli, Martinelli, Frizza, Mella, Brumana, Tuttino, Clelland (Veritti), Erzen (Cotrer), Catena (Polli), Mascarello, Camporese. All. Cassia

ARBITRO: Crainich di Conegliano

MARCATORI: 7’ pt Clelland, 27’ pt Clelland, 39’ pt Clelland, 20’ st Clelland