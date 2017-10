Rubano materiali e mezzi per 25 mila euro: due giovani denunciati

TOLMEZZO - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tolmezzo, al termine di una complessa attività investigativa, hanno identificato un 25enne albanese e un 22enne veneto, entrambi residenti nella provincia friulana che, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di due televisori, di un motoveicolo, di un go kart, di un cellulare e di vari arnesi, risultati tutti di provenienza furtiva.

Il materiale, del valore di circa 25 mila euro, è stato recuperato con i due ‘personaggi’ che sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione continuata. Il 22enne veneto si trova già in carcere, a Udine, per altre imputazioni. Tutto è partito nel mese di giugno con la denuncia presentata da un cittadino austriaco con una casa vacanze a Moggio Udinese per il furto di un motoveicolo.

Le indagini hanno portato all’identificazione dei due giovani che agivano tra l’Alto Friuli e la località balneare di Bibione.