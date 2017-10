Le telecamere inchiodano un automobilista senza patente e un'auto senza assicurazione

UDINE – Cominciano a dare i primi risultati gli occhi elettronici posizionati dalla Polizia locale dell’Uti Friuli centrale alle porte della città: viale Venezia all'incrocio con via Firenze, viale Tricesimo nelle vicinanze della rotonda Là di Moret, e in via Cividale all'incrocio di via Carletti. Dotate di sistema Ocr (il riconoscimento della targa), consentono di tracciare veicoli rubati o sospetti e di verificare la copertura assicurativa.

Nella giornata di sabato è stata rintracciata una Fiat Punto priva di copertura assicurativa rca e di revisione. In aggiunta a ciò, il conducente, di sesso maschile residente fuori Comune, è risultato essere privo della patente di guida. II veicolo è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo.

Un’iniziativa, quella delle telecamere, che è stata presentata lo scorso mese di luglio. Quando le telecamere notano qualcosa di anomalo (incrociando i dati e le informazioni disponibili per ogni numero di targa in transito) inviano un alert al comando di polizia locale e agli agenti che si trovano in zona (dotati di un tablet), consentendogli così di intervenire in tempo zero bloccando il veicolo.