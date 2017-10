A Pantianicco eletti miss Mela e mister Melo 2017

MERETO DI TOMBA - Il secondo weekend della 44ma edizione della Mostra Regionale della Mela di Pantianicco ha incoronato la sua regina di bellezza: l’ambita fascia di Miss Mela è stata assegnata a Licia Bellina di Cercivento. Insieme a lei è stato scelto anche il Mister Melo 2017, Francesco Piccinato di Brugnera. La bella Licia, grazie alla fascia di Miss Mela, si è così aggiudicata la possibilità di entrare di diritto nella selezione Miss Alpe Adria International. Allo stesso modo, anche la fascia di Mister Melo 2017 è legata al concorso Alpe Adria Boy.

A partecipare al concorso sono state, nella serata di venerdì 29 settembre, ben diciannove bellissime e giovanissime ragazze, provenienti da tutta la regione. Dieci, invece, sono stati i ragazzi a tentare di vincere la fascia del più bello. Tutte le fasciate, oltre a Miss Mela, sono ammesse alla finale regionale Fvg di Miss Alpe Adria, che si svolgerà il prossimo 26 novembre all’Arena dell’Hit Casino Perla a Nova Gorica.

A essere premiate, dunque, oltre a Licia Bellina, sono state Chiara Di Filippo di Udine come Miss Pantianicco, Martina Brescia di Monfalcone come Miss Alpe Adria, Cler Bosco di Trieste come Miss Bker e Sonia Malisani di Bertiolo come Miss Optex. Tra i maschi, è stato assegnato il titolo di Miter Bker a Dario Iacono di Vivaro.