Si rinnova la sede di Confartigianato a Tarcento: una settimana di eventi

TARCENTO - Un impegno rinnovato sul territorio. Un segnale di vicinanza alle aziende. E un messaggio di fiducia nel futuro dell’artigianato e della piccola impresa. Con questi obiettivi Confartigianato Udine si appresta ad inaugurare la nuova sede di Tarcento. Uno spazio completamente rinnovato, più grande del precedente, a servizio delle numerose imprese insediate nel territorio. In vista dell’inaugurazione, fissata per il 7 ottobre alle 11, l’associazione ha organizzato una marcia di avvicinamento.

Si parte lunedì 2 ottobre alle 17.30 con 'Le professioni del comparto benessere – Un viaggio tra le opportunità ed il rispetto delle regole', per proseguire con 'Il nuovo codice dei contratti pubblici', in programma mercoledì 4 ottobre sempre alle 17.30, e finire, alla vigilia dell’inaugurazione, venerdì 6 ottobre alle 18.30 approfondendo l’universo delle 'Tecnologie digitali su misure per le piccole imprese' con l’analisi di casi pratici, dei supporti finanziari a disposizione, il piano Industria 4.0 e l’impegno di Confartigianato.

La partecipazione agli incontri è gratuita, aperta a tutti previa registrazione sul sito www.confartigianatoudine.com.