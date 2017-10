Ferrante Fever, arriva al Visionario

UDINE – Sullo schermo del Visionario dal 2 al 4 ottobre Ferrante Fever, il viaggio di uno straordinario successo che parte dai vicoli di Napoli e arriva in America. Il documentario di Giacomo Durzi racconta l'opera di Elena Ferrante, i luoghi, i protagonisti dei suoi romanzi attraverso lo sguardo di grandi personaggi e testimoni d’eccezione.



La protagonista

Di lei non si sa praticamente nulla, al di fuori della sua dichiarata origine napoletana. Ma oggi – in un mondo dove l’apparire è tutto – questo negarsi è diventato uno scandalo. Chi è Elena Ferrante? Solo un nome dietro il quale si celerebbe un altro scrittore? Che siano Salinger o Pynchon, i Daft Punk, Banksy o Ferrante, come dimostra anche uno dei più divertenti dialoghi diThe Young Pope (la serie di Paolo Sorrentino), chi sottrae il proprio volto alla ribalta mediatica attira ancora di più la bramosia dei cultori. Ma è nei suoi libri che la Ferrante va cercata. Dove altro sennò? «I libri non hanno alcun bisogno degli autori, una volta che sono stati scritti», sostiene, idea esplicitata dalle copertine dei suoi romanzi che raffigurano donne senza volto (senza testa) o di spalle. Libri in cui – in apparente contraddizione – l’autrice sembra voler raccontare molto della propria vita privata. Ferrante Fever si confronta con l’opera di Elena Ferrante, ricercandone l’identità tra le sue righe. Ferrante Fever sarà in programma al Visionario da lunedì 2 a mercoledì 4 ottobre alle 15.30 e 19.50.

Per informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.