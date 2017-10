Camminamenti: al via i percorsi per l'invecchiamento attivo

UDINE - Si apre il 3 ottobre 2017 la prima fase del nuovo percorso ‘Camminamenti…le menti in cammino’, il progetto coordinato dall’ufficio di progetto Città Sane del Comune di Udine e dedicato ai cittadini oltre i 65 anni.

Il 3 ottobre

Prime proposte a partire, il 3 ottobre, saranno il corso di allenamento cognitivo con Sonia Persello (che prevede esercizi di allenamento della memoria a breve e lungo termine e stimolazione cognitiva il martedì, dalle 10 alle 12 nella sede Cna di via Verona 28) e ‘A passeggio in città’, con Elisabetta Milan, per camminare a mente aperta e scoprire i volti classici e inediti di Udine (sempre il martedì, alla stessa ora).

Il 4 ottobre

Da mercoledì 4 ottobre inizierà anche il corso di Tai Chi con l'Associazione Tao di Mario Antoldi in collaborazione con Salotto d’argento, per imparare l'arte marziale cinese praticabile da persone di tutte le età (orario: mercoledì 10-12 nella palestra di via Micesio).

Da mercoledì 8 novembre

Partirà invece ‘Cittadinanza digitale’ con l'Isis Malignani: un corso per avvicinarsi a internet e imparare ad accedere ai servizi on line degli enti pubblici (orario 15-17 nella sede del Malignani in viale Leonardo Da Vinci) .

Giovedì 5 ottobre partiranno invece due corsi

‘Creatività col gioco’, con Paolo Munini della Ludoteca comunale, che proporrà giochi, enigmi, strategie per divertire la mente in compagnia (dalle 10 alle 11.30 in Ludoteca in via Del Sale), e il corso base di ‘Memoriattiva’ con Anmic per apprendere strategie e modalità per mantenere la memoria allenata anche con l’uso delle mappe mentali, con orario 10-12 nella Sala A della 4ª Circoscrizione in va Pradamano.

Altri due corsi a ottobre saranno in partenza lunedì 9

Il primo è ‘Come funziona la nostra mente e come si modifica con l'età’, a cura di ALICe (Claudia Barbera e Donatella Basso), per indagare sui cambiamenti che è bene conoscere e che fanno parte di un invecchiamento in salute (ore 10-12 Via S. Stefano 5 a Sant’Osvaldo - 6ª Circoscrizione). Il secondo è ‘Creare con le mani’ con Jessica Gerussi, laboratorio artigianale per esplorare varie tecniche che stimolano fantasia e coordinazione (orario lunedì 9.30-11 in va Piemonte, 84/7 nella 7ª Circoscrizione).

Da martedì 10 ottobre

Sarà attivato il corso avanzato di Memoriattiva, sempre in collaborazione con Anmic (Franco D’Odorico) e Salotto d’argento, con orario il martedì dalle 9 alle 11 nella Sala A di via Micesio. Infine, dal martedì 11 ottobre si attiverà il ‘Salotto dei ricordi’ con l'Auser Volontariato Udinese Renato Feruglio: animazione e musica per anziani e nipotini in compagnia dei giovani del Pig (Punto Incontro Giovani) dalle 16 alle 18 nel Centro per la famiglia di via Zilli. A novembre saranno poi in partenza ‘Il Borg dal Cros e il Museo etnografico del Friuli’ (da martedì 14 novembre), ‘Dante Cavazzini e il Museo d'arte moderna e contemporanea di Udine (Dal 21 novembre), e ‘Ti leggo: l'intreccio’ (date da definire tra novembre e dicembre).

Informazioni

Le iscrizioni si possono effettuare da Codess Fvg Coop. Soc. Onlus Viale Trieste 89, email camminamenti@codessfvg.it, telefono 3459119584 dalle 8.30 alle 17.30. È possibile iscriversi contemporaneamente a più corsi. Essendo i posti limitati, si invitano gli interessati a iscriversi solo ai corsi che potranno poi effettivamente frequentare.