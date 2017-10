Al via l'attività di ‘Ora delle Storie’ e ‘Tileggounastoria’

UDINE - Riprende questa settimina l'attività di lettura della biblioteca comunale Joppi di Udine. Due gli appuntamenti in programma.

Mercoledì 4 ottobre, dalle 17 alle 17.50

Nella sezione Ragazzi di Riva Bartolini 3, riparte fino ad aprile l’Ora delle Storie, l’appuntamento settimanale di narrazione per i bambini dai 4 agli 8 anni, articolato in quattro moduli ('All’avventura', 'Let’s tell a tale', 'Doremi canti doremi leggi', 'Slurp che buono!'). Ogni primo mercoledì del mese è dedicato al modulo 'All’avventura», che propone le storie più avventurose, per tutti gli ascoltatori coraggiosi. Interverranno ospiti speciali per raccontare le loro avventure e quelle di personaggi famosi. L’incontro di mercoledì 4 ottobre è intitolato «Storie al volo», per scoprire l’emozione del volare e del tuffarsi nel blu, guardando il mondo dall’alto, attraverso storie di volo e i racconti di un ospite speciale. Interverrà Mauro, un aiuto istruttore della Scuola di volo A.S.D. Volo Libero Friuli, che promuove il volo libero in Friuli Venezia Giulia e ne fa conoscere le bellezze naturali, organizzando corsi di volo, parapendio, deltaplano, tandem.

Giovedì 5 ottobre, dalle 17 alle 18

E anche l'altra serie di appuntamenti, a cura dei lettori volontari del Club Tileggounastoria, inizia in anticipo giovedì 5 ottobre, dalle 17 alle 18, nell'ambito della serie di eventi 'Storie per tutte le stagioni' rivolte ai bambini dai 4 ai 6 anni. L'apertura della serie sarà con 'Che animale sei?', e si terrà nella Biblioteca di Quartiere Laipacco-San Gottardo di Viale Forze Armate. Sarà presentato il bibliozoo, e ripartirà anche il laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie, grazie alla collaborazione della maga dei lavoretti, Liana, dell’Associazione Culturale ‘San Lazzaro’. La partecipazione all’appuntamento è libera e gratuita.

Per informazioni sulle attività della Sezione Ragazzi: 0432.1272585 | sito.