Incidenti in A4: nuove code in autostrada

SAN STINO DI LIVENZA - Lunedì di passione in A4. In mattinata si è verificato un sinistro fra gli svincoli di San Stino e Cessalto. Coinvolti nel tamponamento dei mezzi pesanti, di questi, uno si è rovesciato, finendo in un fossato. Diversi i chilometri di coda che si sono registrati.

Traffico, incidenti e code

La situazione non però migliorata nel pomeriggio quando attorno alle 15 è stato segnalato un mezzo in fiamme tra Cessalto e Noventa di Piave, direzione Venezia. Sul posto sono intervenuti da poco i vigili del fuoco. Anche qui il traffico ha subito importanti rallentamenti e code di alcuni chilometri, circa 5. Come segnala il sito di Autovie Venete una delle corsie di marcia è stata chiusa. Non va meglio nemmeno in direzione Trieste, nel medesimo tratto di autostrada, a causa dei forti rallentamenti che vengono registrati a causa dei molti curiosi.

Aggiornamento delle 17.21

E’ in fase di deflusso il traffico rimasto bloccato fra Portogruaro e San Donà di Piave a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco. Sull’uscita obbligatoria di Portogruaro ci sono 3 chilometri di coda, mentre sono 12 i chilometri di coda a tratti fra Villesse e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia