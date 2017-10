Boscaiolo 46enne ferito alla testa e a una spalla da un grosso ramo

PONTEBBA - Si è concluso intorno alle 17 l'intervento del Soccorso Alpino di Moggio Udinese che, assieme all'elicottero della centrale operativa di Udine, ai tecnici della Guardia di Finanza di Tolmezzo e ai carabinieri di Moggio Udinese ha partecipato alle operazioni di recupero di un boscaiolo infortunatosi sul lavoro.

L'incidente è capitato in bosco nei dintorni di Malga Glazzat e nei pressi di una pista forestale a quota 1.016 metri, alla testata della Val Aupa, in comune di Pontebba. L'infortunato è G. G. quarantaseienne di Moggio Udinese. L'uomo aveva finito di tagliare una pianta di faggio quando da questa, durante la caduta, si è staccato un grosso ramo che lo ha colpito sulla nuca e su una spalla. L'uomo ha perso i sensi per qualche secondo ma poi si è leggermente ripreso rimanendo vigile anche se molto dolorante.

Il personale sanitario sbarcato con il verricello dall'elicottero ha provveduto a stabilizzarlo mentre il personale tecnico del soccorso ha preparato la barella per l'immobilizzazione e il recupero a bordo. L'infortunio è stato forte ma l'uomo apparentemente non è in pericolo di vita ed è stato portato all'ospedale di Udine per tutte le valutazioni del caso. Hanno preso parte all'intervento sette uomini, tra Soccorso Alpino e Guardia di Finanza.