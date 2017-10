Precipita nella scarpata con l'auto: uomo muore sul colpo

PRATO CARNICO - E’ precipitato con il suo automezzo in una scarpata. Non c’è stato nulla da fare. L’incidente stradale è avvenuto nella zona di malga Ielma, sopra Prato Carnico, in Val Pesarina, al confine con il territorio di Sauris.

Era molto conosciuto in zona

A perdere la vita, un noto e stimato allevatore della zona, l’80enne Elio Casali, figlio del titolare di malga Ielma e dell'azienda zootecnica. Nonostante i soccorsi lo abbiamo raggiunto tempestivamente, per lui, non c’è stato nulla da fare.

Il personale medico del 118, giunto sul posto con l'elicottero decollato dalla Centrale operativa di Udine, ha solo potuto constatarne la morte, causata dalle gravi ferite che si è procurato nell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i militari del Sagf della Guardia di finanza di Tolmezzo.