Aperte le iscrizioni per gli insegnanti di friulano

FRIULI - Il prossimo 31 ottobre scadrà il termine per la presentazione delle domande per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie. Lo rende noto l'assessore all'Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Loredana Panariti, ricordando che l'iscrizione nell'elenco è condizione necessaria per svolgere attività di insegnamento della lingua friulana, nonché per esercitare la funzione di coordinatore di rete.

Come spiega Panariti, per l'aggiornamento annuale dell'elenco, con riferimento all'anno 2017, si è ritenuto di mantenere inalterati i requisiti e i titoli necessari ad attestare il possesso delle competenze necessarie, così come già individuate dall'Ufficio scolastico regionale e come condivise con la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana e con le Organizzazioni sindacali. Maggiori informazioni sul sito web della Regione Fvg, qui.