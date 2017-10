Al via il XIII Forum di Mitteleuropa: a Udine il Commissario Europeo Navracsics

UDINE - L’Europa Trema: un titolo - quello scelto dall’associazione culturale Mitteleuropa per il suo 13° Forum Internazionale dell’Euroregione Aquileiese, che si terrà nella sala Valduga della Camera di Commercio di Udine nella giornata di giovedì 5 ottobre - che vuole rappresentare appieno il contesto politico, sociale ed economico che sta ponendo in discussione le basi stesse su cui si è retto il Vecchio Continente nei decenni passati. Tensioni - come quelle che ancora in queste ore stanno scuotendo la Catalogna - che non trovano precedenti nella recente storia europea e che lasciano presagire profondi cambiamenti all’orizzonte nei rapporti fra gli Stati e i Popoli. Ed è da queste premesse che Mitteleuropa, nel proprio consolidato ruolo di promotrice di un dibattito costruttivo, intende rimarcare la centralità delle relazioni internazionali quali leve culturali capaci di fornire risposte alle spinte oggi in campo.

Il format

Forte dei successi delle precedenti edizioni, il format del Forum non cambia: cinque «panel» tematici (sicurezza; rapporti tra Fvg, Italia ed Europa; immigrazione; economia; prospettive per l’Est Europa) che, con il contributo di esperti, intendono mettere sotto la lente di ingrandimento argomenti di stringente attualità.

Tibor Navracsics

La novità è invece rappresentata dalla partecipazione ai lavori di Tibor Navracsics, Commissario Europeo con deleghe a Educazione, Cultura, Sport e Giovani. A lui, nelle vesti di ospite d’eccezione, il compito di aprire il Forum con un intervento sul ruolo della cultura quale veicolo di identità e strumento per costruire il futuro dell’Europa. Lo stesso Navracsics incontrerà, alle 12 di giovedì, i Magnifici Rettori delle Università degli Studi di Udine e di Trieste, accompagnati dai principali rappresentanti delle eccellenze scientifiche regionali, e farà successivamente visita alla Dacia Arena Stadio Friuli che, come noto, ospiterà la fase finale dei Campionati Europei Under 21 di calcio nel 2019. «Una vetrina davvero unica per il Friuli Venezia Giulia - commenta Paolo Petiziol, presidente di Mitteleuropa - che sarà al centro dell’attenzione di una delle figure più influenti dello scacchiere internazionale. Siamo quindi ben lieti di aver esercitato, speriamo al meglio, il nostro ruolo di ‘pontieri’: a pochi giorni di distanza dalla visita a Budapest del presidente del Porto di Trieste Zeno d’Agostino, possiamo dirci felici di aver creato un’ulteriore opportunità di visibilità per la nostra regione.