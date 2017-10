La Fiera di Santa Giustina torna ad animare i borghi di Palmanova

PALMANOVA - Tre giorni per gustare a Palmanova l’enogastronomia delle regioni Italiane e i prodotti tipici locali. Vivere le emozioni del luna park, dei mercatini e visitare i negozi aperti. Tanti appuntamenti con la cultura, l’arte e la musica. Anche quest’anno ritorna la Fiera di Santa Giustina, da venerdì 6 a domenica 8 ottobre. In Piazza Grande, per tutte e tre le giornate, a partire dalle 10.30, gli stand di Regioni di Gusto e la Fiera dei prodotti tipici locali e delle regioni italiane, le giostre del Luna Park, le bancarelle hobbistiche e mercato straordinario nei borghi. Sabato e domenica, sotto la Loggia della Gran Guardia, anche la Pesca di Beneficenza a cura dell’associazione Alpini sezione ANA di Palmanova.



Sabato ricorre il 424° Anniversario di fondazione della Città Fortezza di Palmanova

Alle 19, nel Duomo Dogale, è previsto il Canto del Te Deum di Ringraziamento. Eventi culturali e di intrattenimento animeranno le ore pomeridiane. Alle 15 nel Salone d’ingresso del Palazzo municipale avrà inizio il «Campionato italiano giovanile di scacchi Under 16» a cura di PalmaScacchi. Alle 17.30, sempre sotto la Loggia, l’inaugurazione della IV Mostra Micologica Regionale a cura del Gruppo Micologico del Palmarino. Poco dopo, alle 17.45, nel primo tratto di Borgo Aquileia, «Sfilata di stelle» a cura della Associazione Pro Palma (in caso di maltempo l’evento sarà realizzato domenica 8 ottobre alle 14.30).



Domenica 8 ottobre

La mattina, alle 10 sotto la Loggia l’apertura della IV Mostra Micologica Regionale a cura del Gruppo Micologico del Palmarino. Alle 10.30 in Piazza, la Mega Polenta dei Polentars di Verzegnis a cura di Ass. Centro Commerciale Naturale Palmanova Città da vivere. Alle 15, nel Palazzo Municipale, il «Torneo Semilampo di scacchi». Alle 16 lo Spettacolo degli sbandieratori, tra Borgo Aquileia e Piazza Grande, a cura dell’Associazione Sbandieratori di Palmanova. Alle 17.30 e alle 19.30, al Teatro Gustavo Modena, con ingresso libero, la proiezione di due cortometraggi: Lupin III La Chiave del Mistero e Lupin III Il Tesoro di Venezia, a cura dell’Associazione Nova Ludica in collaborazione con il Gruppo AAA Cercasi Lupin. Il riferimento è al recital di e con Carlo Tolazzi «Via Cadorna, 17 Caporetto» del 15 ottobre alle 20.30 in Polveriera Garzoni e alla serata evento di Oltreconfine 15/17, «A occhi chiusi e non era solo orrore e spavento» del 29 ottobre alle 16.30 e alle 18.30 all’ex Caserma Montesanto. Infine il 31 ottobre, alle 14.30, partirà dall’Infopoint turistico di Borgo Udine 4, la visita guidata di trekking urbano «Seguendo la tela di ragno: la leggenda e mistero della fortezza di Palma» (prenotazioni allo 0432 924815).

La Fiera di Santa Giustina torna ad animare i borghi di Palmanova (© Comune di Palmanova)