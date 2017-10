In un anno oltre 1.700 oggetti smarriti in autostrada

FVG – C’è un po’ di tutto tra gli oggetti smarriti in autostrada e in particolare nel tratto della A4 di competenza di Autovie Venete. Tra luglio 2016 e giugno 2016, come riferisce Il Gazzettino, ne sono stati recuperati 1.739 e come avviene sui treni, anche ciò che viene dimenticato per la strada, spesso, assume i contorni dell’inverosimile. Passino gli ombrelli e le biciclette, ma dimenticare bagagli, passeggini e addirittura un calesse con cavalli è un po’ eccessivo. Eppure è accaduto.

Nel luglio 2016, gli automobilisti si sono trovati di fronte, contromano, nel tratto tra Villesse e Gorizia, un calesse trainato da due cavalli. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma all’arrivo della Polstrada del proprietario nemmeno l’ombra. Calesse e cavalli sono stati abbandonati sulla carreggiata. Per quanto riguarda le biciclette, invece, spesso capita che non vengano assicurate sul tetto dell’auto nella maniera corretta, così da cadere durante il viaggio (anche su altre auto). A San Giorgio di Nogaro è successo che un automobilista, dopo averle viste cadere, si sia fermato, le abbia raccolte e le abbia gettate, in un impeto d’ira, nella scarpata.

La fretta degli automobilisti, poi, lascia decine di carte ai caselli: non solo bancomat e carte di credito, dimenticate dopo il pagamento del pedaggio, ma addirittura tessere per la palestra e il supermercato, utilizzate sbadatamente per pagare e ritirate dalla cassa automatica. Per la carreggiata gli addetti di Autovie recuperano anche valigie, vestiti, pezzi di mobili come cassetti o ante. Tutti oggetti che il più delle volte non vengono nemmeno reclamati: per farlo basta chiamare il centralino di Autovie al numero 0432925111.