Viabilità: 1 milione di euro per il ripristino urgente della Sr 646 di Uccea

RESIA - La iunta regionale ha stanziato 1 milione di euro per il ripristino urgente della viabilità lungo la strada regionale SR 646 di Uccea, in comune di Resia. Le risorse sono state reperite in via eccezionale dal fondo per le spese impreviste, su iniziativa degli assessori regionali al Territorio, Mariagrazia Santoro, e alle Finanze, Francesco Peroni, per fare fronte ai danni conseguenti al maltempo dello scorso 10 agosto che ha compromesso la percorribilità del tratto stradale tra passo Tanamea e il bivio per Uccea, nell'intervallo tra il km 22+200 e il km 24.

La Regione si era subito attivata, assieme a Fvg Strade Spa, per assicurare il ripristino della viabilità prima dell'arrivo dell'inverno, quando nella zona si verificano frequenti e abbondanti nevicate. Santoro aveva svolto lo scorso 24 agosto, accompagnata dal sindaco di Resia, Sergio Chinese, dal responsabile della Protezione civile, Luciano Sulli, e dai tecnici di Fvg Strade e dell'impresa appaltatrice dei lavori, un sopralluogo nel tratto interessato dove si erano riversati alberi, detriti e massi a seguito del forte maltempo, comportando la chiusura della strada.

L'intervento di Fvg Strade e l'utilizzo delle risorse destinate al superamento dell'emergenza potrebbero rientrare nelle opere ricomprese nella rendicontazione dei danni al Governo a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, decretato dalla Regione in relazione ai danni causati dal maltempo del 10 agosto in gran parte del territorio regionale.