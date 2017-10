Sempre più camion in autostrada: nel 2017 1 milione di transiti in più

FVG - Lunghe code, anche martedì mattina, in A4 nel tratto compreso fra Villesse e San Giorgio di Nogaro, dovute a un accumulo di mezzi pesanti. Il traffico, molto intenso già da lunedì, non è diminuito nemmeno durante la notte e martedì mattina è cresciuto ulteriormente. Si tratta, per la maggior parte di mezzi pesanti in arrivo da oltreconfine che transitano lungo la A23 in direzione nodo di Palmanova e lungo la A4 provenienti da Trieste.

I due flussi, arrivati all’altezza dell’interconnessione fra A4 e A23 rallentano ulteriormente per immettersi nella A4 in direzione Venezia. Il flusso di mezzi pesanti è in costante crescita: nel periodo gennaio agosto, i transiti sono passati da 7 milioni 897 mila 745 del 2016 agli 8 milioni 415 mila 403, con un incremento del 6,55%, il che significa circa 3 mila e 500 mezzi pesanti in più al giorno. Diversa, rispetto al passato, anche la distribuzione del carico di traffico sui diversi giorni della settimana.

Se fino a qualche tempo fa i giorni a maggior flusso erano il lunedì e il venerdi, ora si è aggiunto anche il martedì, e questo indica che si tratta di mezzi provenienti da più lontano. Dopo la domenica festiva, infatti, chi parte da Austria o Germania arriva sulla rete di Autovie il lunedì, mentre chi parte dal Centro ed Est Europa arriva il martedì. Martedì 3 ottobre, poi, in Germania è giornata festiva, quindi molti vettori sono partiti prima del blocco alla circolazione e questo spiega l’elevato numero di transiti che hanno caratterizzato la notte appena trascorsa. Attualmente si segnalano 7 chilometri di coda fra Villesse e Portogruaro, 1 km in A23 direzione nodo di Palmanova e 2 chilometri in entrata alla barriera di Trieste Lisert.