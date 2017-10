Il Pd sceglie Martines ma apre comunque alle primarie di coalizione

UDINE - Il Partito democratico di Udine lancia le prove tecniche di coalizione. Indica come naturale successore di Honsell il suo ex vicesindaco e attuale consigliere regionale, Vincenzo Martines, in ciò confortato dal doppio parere favorevole: direttivo e circoli del Pd. Si affida al segretario cittadino, Enrico Leoncini, per auspicare l’allargamento della coalizione, senza tralasciare le liste civiche. E si dichiara pronto, sempre per bocca di Leoncini, «anche a fare le primarie, che però dovranno tenersi entro l’anno».

'Innovare con Honsell' si ritrova al Caucig

L’annuncio non provoca applausi fra i possibili partner della coalizione, ma al massimo alcuni ok alle primarie, sia pure con distinguo abbastanza marcati. Il primo commento è di Federico Pirone, ex Sel e oggi nel gruppo di 'Innovare con Honsell' e che guarda con molto interesse agli sviluppi legati al gruppo di Pisapia, la super civica entrata a palazzo d’Aronco con un risultato elettorale a due cifre e che cambierà nome a giorni. Pirone non nasconde che l’idea delle primarie era già stata avanzata da lui lo scorso mese di febbraio e aggiunge che sicuramente ilo nome di Martines rappresenta una 'figura di spicco'. «Quello a cui puntiamo – aggiunge – è un percorso politico che coinvolga la cittadinanza e tutte forze che guardano a un centrosinistra allargato. E per fare questo non si possono escludere a priori altri, possibili candidati». Pirone aggiunge poi che la priorità dev’essere un programma condiviso con la città, fermo restando che «la coalizione necessità della presenza di una forte lista civica.

'Innovare con Honsell' sarà mercoledì, fra l’altro, in cabina di regia dell’incontro programmato alle 10, al caffè Caucigh di via Gemona, cui parteciperanno lo stesso sindaco di Udine uscente e diversi amministratori locali. «Parleremo delle istanze progressiste in vista delle regionali – chiosa Pirone – ma è chiaro che questo incontro avrà diversi rimandi alla competizione elettorale cittadina». Più scettico il consigliere comunale di 'Alternativa', Andrea Castiglione (uscito dal gruppo dem assieme ad Hosam Aziz e Claudio Galluzzo, secondo cui il ricorso alle primarie, annunciato dal Pd, potrebbe essere null’altro che «una mossa per giustificare la candidatura di Martines. Da parte nostra – insiste – stiamo valutando la possibilità di un nome in grado di allargare maggiormente la coalizione. Nulla di personale contro Vincenzo che è un’ottima persona e un altrettanto bravo amministratore, ma forse servirebbe una persona più attrattiva».

La posizione di Travanut

Infine, per il consigliere regionale dell’Mdp, Mauro Travanut, le primarie stanno nel dna di un centrosinistra che cerca un confronto. «Tuttavia – precisa – mi pare ancora prematuro parlarne. Quella di Martines è sicuramente una candidatura percorribile. Ma loro pensano per il Pd; noi per noi. Poi si vedrà con chi e come». Insomma, per l’Mdp «le primarie si possono ipotizzare. Ma nulla è scontato visto che in presenza del doppio turno ognuno potrebbe fare corsa a sé nel primo. Ripeto però che è presto per parlarne».