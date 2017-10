Sgominata baby-gang specializzata in scippi

UDINE - La Polizia di Udine ha sgominato una baby-gang sospettata di aver realizzato alcuni scippi in città ai danni di signore, a piedi o in bici, derubate delle proprie borsette. Come riporta l'Ansa, si tratta di tre minori, due di 14 e uno di 15 anni, imputabile appena da alcuni giorni.



I tre ragazzi sono stati individuati e denunciati per scippo e ricettazione lunedì pomeriggio dopo la segnalazione degli ultimi due episodi avvenuti in città meno di un paio d'ore prima, ai danni di una udinese di 43 anni e di una cittadina straniera residente in città di 61.



Le pattuglie della Squadra Volanti e la Squadra Mobile li hanno rintracciati in un giardino pubblico del centro e hanno recuperato quasi integralmente la refurtiva degli ultimi due furti: le borsette, i cellulari e denaro contante appena asportati. La Polizia ha posto sotto sequestro anche tre motorini, due rubati in città e il terzo sul quale sono in corso ulteriori accertamenti.