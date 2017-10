Autostrada chiusa per nuovi lavori di Terna

FVG - Nuova tranche dei lavori di Terna per la realizzazione dell’elettrodotto Redipuglia-Udine Ovest. L’ulteriore intervento per la tesatura dei cavi della parte finale dell’elettrodotto, si svolgerà in due fasi: nella notte fra giovedì 6 e venerdì 7 ottobre per quanto riguarda il completamento della struttura di protezione del tratto autostradale interessato e nella giornata di lunedì 9 ottobre per quanto riguarda la posa vera e propria dei cavi.

Prima fase

La prima fase è stata programmata dall’una e trenta di notte alle 4 del mattino di venerdì 7 ottobre, arco di tempo durante il quale la A34 sarà chiusa nel tratto compreso fra l’interconnessione A4/A34 e Redipuglia in entrambe le direzioni di marcia per consentire di completare la struttura di protezione in parte già installata sul ponte sul fiume Isonzo. Oltre a ciò è prevista anche la demolizione dell’elettrodotto Cassegliano-Pieris, i cui cavi saranno interrati e passeranno sotto l’autostrada fra Villesse e Redipuglia.

Seconda fase

Lunedì 9 ottobre, invece, fra le 10 del mattino e mezzogiorno, è stata pianificata la posa dei cavi sui tralicci, un’operazione che verrà effettuata con un rallentamento dinamico del traffico. In pratica il flusso dei veicoli verrà rallentato – e se necessario fermato – da una safety car della Polizia Stradale coadiuvata dai mezzi di Autovie Venete per consentire all’elicottero di sorvolare l’autostrada e di agganciare il cavo ai tralicci. Sono previsti 4 passaggi di elicottero a distanza di venti minuti uno dall’altro. Al termine di ogni passaggio il traffico potrà riprendere a scorrere.