UDINE - E' morto Luciano Lunazzi, re di «Tacons». Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno mercoledì sera. Un tam tam partito sui social prima della conferma degli amici più intimi. Aveva 65 anni. E' stato trovato senza vita nella sua casa di Udine.

Un vero artista Lunazzi, nei modi e nello stile di vita. Pittore (aveva iniziato a 40 anni da autodidatta), negli ultimi anni era riuscito a conquistatare il pubblico friulano con le sue web-pillole di vero friulano, quelle che lui ha sempre definito 'supposte'. Un hippy dentro e fuori Lunazzi, partito da Chialina di Ovaro alla conquista (artistica) di mezzo mondo: San Francisco, Bonn, Ibiza, Barcellona, Tenerife. Nel 2004 il ritorno in Friuli.

Un uomo libero che incarnava perfettamente lo spirito hippy, spirito che tentava di trasferire nei suoi quadri e sulle sue magliette decorate. Come ritiene la critica d'arte Federica Ferrari, «Lunazzi è un artista visuale o visivo perché esprime il proprio pensiero a mezzo della pittura, egli è totalmente istintivo. L’uso di materiali poveri e di riciclo come il cartone, dischi in vinile, pagine di riviste, sottintendono come fonte di ispirazione alla pop art 'arte popolare', ossia 'della massa».