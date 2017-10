Piazza San Cristoforo: Confcommercio incontra operatori economici e Comune

UDINE - Il mandamento di Confcommercio Udine organizzerà un incontro il prossimo 25 ottobre sui progetti del Comune relativi a piazza San Cristoforo. Alla presenza degli assessori Enrico Pizza e Alessandro Venanzi, l’associazione informerà i commercianti e ascolterà le singole priorità in modo da condividere con l’amministrazione un assetto che tenga conto delle esigenze di chi vive e opera in quell’area della città.

Le telecamere

Una delegazione del mandamento, il presidente Giuseppe Pavan con i consiglieri Andrea Freschi e Fabio Passon, ha incontrato pochi giorni fa l’assessore Pizza, ricevendo intanto le informazioni sull’installazione a novembre di telecamere per rendere pienamente operativa la Ztl, con conseguente chiusura al traffico della piazza e rimozione di tutti i posti auto. Al momento dell’incontro l’assessore non ha potuto confermare se l’autobus continuerà a passare o se sarà previsto un servizio navetta alternativo. Per quanto riguarda la progettualità degli spazi liberati dalle auto, Pizza si è reso disponibile a trovare un'intesa con commercianti e pubblici esercizi della zona per quanto concerne l’arredo urbano.

'Zone 30'

Su richiesta del presidente Pavan si è toccato pure il tema della progettualità comunale su Piazza Garibaldi: il progetto «Zone 30» prevede la messa in sicurezza degli spazi antistanti la piazza, con lo spostamento della fermata dell’autobus e la cancellazione di una ventina di parcheggi per mettere in sicurezza scuola Manzoni; sono emerse criticità che verranno approfondite in un altro specifico incontro in fase di definizione.