Cda presenta Fru-Veg drink, estratto di frutta al distributore automatico

TALMASSONS - Il momento della pausa si arricchisce di salute e gusto grazie a un nuovo progetto che vede protagonista la Cda di Talmassons. L’azienda friulana, sempre in prima linea nella promozione di uno stile di vita sano, è ora in grado di assicurare la diffusione di uno speciale integratore alimentare, nato dalla partnership con Biofarma Spa (punto di riferimento internazionale nel campo del consumer health and beauty care), attraverso la messa a punto di distributori automatici ad hoc che tradizionalmente erogano solo bevande calde.

«Quando Biofarma mi ha contattato per condividere questo progetto, - racconta Fabrizio Cattelan, amministratore delegato di Cda - ho accolto con grande entusiasmo l’idea di un integratore alimentare a base di frutta e verdura da scegliere attraverso il distributore automatico e quindi servito direttamente nel bicchiere come alternativa al caffè. Da parte nostra abbiamo messo al lavoro uno staff tecnico che ha saputo valorizzare il prodotto e presentarlo al meglio. Il risultato – conclude Cattelan - è una bevanda concentrata ben dosata e ben emulsionata, che esce fresca e pronta da bere».

Un integratore alimentare

Fru-Veg Drink - così è stato battezzato - è a tutti gli effetti un integratore alimentare tutto naturale composto da estratti di frutta e verdura con vitamine e minerali. Il concentrato di frutta e verdura, sviluppato dal R&D Lab di Biofarma, è un mix di benessere e salute, realizzato con una formulazione speciale, ora in fase di brevettazione, in grado di preservare tutte le preziose proprietà nutrizionali degli alimenti che lo compongono. Ideale per ridurre la stanchezza e l’affaticamento, e ricco di preziose proprietà antiossidanti della curcuma, del mango e del melograno, Fru-Veg Drink si rivela un prezioso alleato per il benessere globale capace di soddisfare anche il palato. Conserva, infatti, la fragranza e la bontà della frutta e delle verdure, risultando fresco e gradevole come una centrifuga appena fatta, con tutta la comodità di un prodotto semplice e immediato da preparare, pronto in un attimo.

Per promuovere uno stile di vita sano

Dal desiderio di rendere l’assunzione di Fru-Veg Drink ancora più facile e promuovere uno stile di vita sano, è nata la collaborazione tra Biofarma e Cda alla quale è stato concesso in licenza il prodotto. «Come Cda non è la prima volta che veniamo coinvolti in qualità di partner privilegiati nello sviluppo di progetti innovativi - commenta Fabrizio Cattelan –. Un approccio collaborativo allo sviluppo di opportunità tra aziende è una leva centrale per sviluppare la capacità competitiva di una realtà come Cda e l’integrazione con aziende di settori complementari ci consente di restare sul mercato con servizi sempre più competitivi».

Da oggi, tutto il gusto e la freschezza di Fru-Veg Drink sono, quindi, disponibili negli appositi distributori automatici della rete Cda per trasformare anche le pause in un piccolo momento di benessere. Si consiglia il consumo di, al massimo, 2 bicchieri al giorno.