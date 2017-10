Ubriaco tenta di introdursi nella casa di una ragazza: arrestato 30enne

TARVISIO - Passa una serata in compagnia di una giovane e poi la situazione degenera: lui cerca di introdursi a casa di lei, che spaventata chiama i carabinieri. Il fatto è avvenuto a Tarvisio.

Cosa è accaduto

Il ragazzo, un 30enne del posto, in palese stato di ubriachezza, è stato fermato dai militari mentre era intento a citofonare con insistenza a un’abitazione, sferrando calci e pugni alla porta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, dopo aver trascorso la serata con una ragazza, ha cercato di introdursi nell’appartamento di lei, che però, non gradendo, l’ha respinto. E’ allora che lui ha cercato di forzare le finestre, che si trovavano al pian terreno dell’abitazione, e per farlo ha utilizzato una transenna in ferro che ha trovato poco distante dalla casa. Spaventata la ragazza ha chiesto l’intervento degli uomini dell’Arma: i carabinieri del nucleo radiomobile di Tarvisio hanno tratto in arresto per l’ipotesi di reato di violazione di domicilio aggravato il ragazzo e lo hanno portato nel carcere di Udine. In quanto alla transenna in ferro, è stata sequestrata.