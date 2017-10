Traffico bloccato in A4: incidente fra tre mezzi pesanti e uscita obbligatoria a Latisana

FVG - Nuovo incidente sull’autostrada A4, nelle prime ore del pomeriggio del 5 ottobre. Nel sinistro (avvenuto sulla rampa di uscita di San Giorgio di Nogaro) sono stati coinvolti tre mezzi pesanti, che al momento sono inamovibili, per questa ragione, la coda che sarebbe di circa 3 chilometri pare destinata ad aumentare con il passare dei minuti. Ci sarebbe un ferito leggero. Per i mezzi provenienti da Venezia e che stanno andando in direzione Trieste l’uscita obbligatoria è quella di Latisana. Chiusa l’entrata di Latisana in direzione Trieste. Sul posto sono già arrivati i soccorsi sanitari e i soccorsi meccanici per lo spostamento dei mezzi incidentati. Non dovrebbe esserci sversamento di gasolio sull’asfalto.

Aggiornamento alle 15.49

Già rimossi i 3 mezzi pesanti coinvolti in un tamponamento sulla A4 all’altezza dell’uscita di San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Due i chilometri di coda sull’uscita obbligatoria, mentre la coda dovuta al traffico bloccato è di sette chilometri. Riaperta l’entrata di Latisana in direzione Trieste