‘Colori d’autunno’: 40 vetture d’epoca in Alta Val del Torre

UDINE - Il Club friulano veicoli d'epoca (Cfve) chiude in bellezza una stagione annuale con il tradizionale raduno "Colori d'autunno" che per il 2017 coinvolge il territorio dell'alta Val del Torre. Domenica 8 ottobre, presso la sede sociale di Remanzacco alle 10, si ritroveranno una quarantina di esemplari di vetture e di moto d'epoca per recarsi in corteo sino a Villanova delle Grotte. Qui gli equipaggi avranno modo di vistare le suggestive grotte, vera attrazione di quel territorio, per poi proseguire attraverso Ramandolo e Taipana a Campo di Bonis per il pranzo.

Un raduno di grande suggestione

Veicoli di varia produzione ed epoca, ma tutti rigorosamente conservati e iscritti Asi, animeranno il territorio collinare a nord di Udine per una giornata all'insegna della sana amicizia saldata dalla comune passione per le 'vecchie signore'. Dopo la bella esperienza di domenica scorsa con il raduno cividalese del Veteran car di Velden che ha visto collezionisti carinziani e friulani insieme con prestigiose vetture, si conclude l'anno sociale del Cfve con questo raduno di grande suggestione sia per i mezzi iscritti che per il territorio coinvolto. Infine, il club presieduto da Italo Zompicchiatti ha previsto per il 28 ottobre una trasferta dei propri iscritti in pulmann alla fiera di Padova per visitare la tradizione mostra-mercato di veicoli d'epoca.