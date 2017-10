Ciclismo: ultima gara di stagione per il Fvg

CIVIDALE – Con il Gp Città di Cividale la cui 10^ edizione si disputa domenica 8 ottobre si chiude la stagione di ciclismo si strada del Friuli VG. La gara riservata agli juniores, il cui ritrovo avrà luogo a Borgo S. Pietro presso il bar 'Ai buoni amici', vedrà alla partenza, fissata per le ore 10, un centinaio di ciclisti provenienti da formazioni del Triveneto che affronteranno un tracciato ripetuto 9 volte per complessivi 126 km nel territorio del comune di Cividale del Friuli. Una quindicina di squadre lotteranno per la vittoria finale.

Una gara che si annuncia entusiasmante e che ritorna dopo un anno di sospensione

Organizzata dal Gs Giro ciclistico del FVG col supporto della Ciclistica Forum Iulii, la corsa in sole 9 edizioni ha incoronato negli anni atleti divenuti professionisti del calibro dello sloveno Simon Spilak, vincitore di varie manifestazioni tra cui l'edizione 2017 del giro della Svizzera, e Marco Colledan compagno di squadra di Alberto Contador. Ancora un’ottima prova dell’organizzazione del patron Giovanni Cappanera e del suo efficiente team di collaboratori impegnati a rendere funzionale un percorso che tocca le località di Gagliano e Spessa, in un territorio collinare di notevole suggestione. Saliscendi continui, rallentamenti e allunghi si succederanno con intensa frequenza rendendo 'nervosa' e spettacolare la corsa.

Juniores

Il ciclismo juniores triveneto ha vissuto un autunno significativo nel Cividalese con due gare di cartello come il 15° Trofeo Banca Popolare di Cividale – Gp Valli de Natisone disputatosi domenica 17 settembre a S. Pietro al Natisone vinta da Stefano Lira della trevigiana Industrial Forniture Moro e, appunto, il 10° Gp Città di Cividale. La sinergia tra gli organizzatori, la Provincia di Udine, la civica amministrazione di Cividale e la stessa Popolare di Cividale hanno reso possibile la realizzazione anche di questa competizione che vede coinvolto nel supporto economico anche l'IDR Imago, Istituto diagnostico di radiologia di Udine del cividalese Bruno Barbiani, unitamente ad altre ditte locali.