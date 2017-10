La discesa in campo di Honsell non scalda bersaniani ed ex Sel. Piace al Pd

UDINE - «Grande attenzione e massima apertura». Questo, in estrema sintesi, il giudizio della segretaria regionale del Pd, Antonella Grim, all’annunciata discesa in campo per le regionali del sindaco di Udine, Furio Honsell, che guiderà una lista di sinistra-centrosinistra denominata ‘Territorio e società’. Nettamente più cauti, invece, i giudizi dell’Mdp e di …..

Primarie non necessarie per Grim

Mano tesa dunque del Pd nei confronti dell’iniziativa politica del primo cittadino del capoluogo friulano. Grim plaude alla necessità, indicata da Honsell, di porre come prioritario il programma: «Lo diciamo da tempo, prima la proposta politica, poi i nomi. Questa è la strada giusta». Secondo la segretaria regionale del Pd «la vera sfida per il centrosinistra in Fvg – sottolinea - è lavorare in modo congiunto al programma. Le primarie, che sono strumento utile e valido, da sempre nella storia del Partito democratico, servono solo quando non c’è convergenza tra programma e candidato, ma abbiamo ancora tempo e se, come auspico, tale convergenza vi sarà, non credo saranno necessarie». Insomma, soddisfazione «per il coinvolgimento di Honsell in un ambito di dimensioni regionali».

Cauto il giudizio di Travanut

Cauto e freddo, come si accennava, il giudizio di Mauro Travanut, consigliere regionale dell’Mdp. «Ognuno fa le sue scelte: vedo che Honsell – dichiara – si muove in una logica di lista udinese. Ma a Tarcento, Gorizia, Pordenone…Creerà un raggruppamento che sarà un segmento della sinistra che fa riferimento a Pisapia, assieme a Gratton, Panariti, Belci, Lauri e Pirone». Secondo Travanut, il nuovo movimento pare «un’appendice del Pd. Certo, è una novita politica assoluta, per questo gli faccio gli auguri di una buona avventura. Di certo, noi puntiamo a cambiamenti più profondi rispetto a quelli annunciati da Honsell». Travanut ribadisce poi sia l’opportunitè di ricorrere alle primarie, sia la necessità – e in questo c’è la convergenza sia con Honsell sia con il Pd – di dare priorità al programma. Ma tutti devono includere tutti. Ogni tassello è buono per portare acqua al mulino della coalizione».

C'è anche il parere di Sinistra italiana e 'Possibile'

Tranchant il parere di Sinistra italiana e 'Possibile', che si dicono «interessati alla proposta di Mdp, non a quella di Honsell e Belci. Non serve un nuovo soggetto politico ma un fronte unitario della sinistra che operi uno scarto con le politiche regionali». «Il nostro appello di qualche settimana fa a tutte le forze della Sinistra andava in questa direzione, stimolare tutti ad un passo in avanti e iniziare a costruire un'alternativa di Sinistra per il governo della nostra Regione», afferma Marco Duriavig, segretario regionale di Sinistra Italiana. «Il fatto che Possibile, Rifondazione e altri soggetti e personalità della sinistra si siano detti interessati a un progetto unitario vuol dire che vi sono le condizioni giuste per far partire un percorso utile e realistico».

Per Duriavig, dunque, «altre operazioni, come quella di alcune personalità regionali, capitanate da Honsell e Belci, di avanzare un nuovo soggetto politico e proporsi come referenti delle forze della Sinistra in Regione, ci appaiono inopportune e prive di contatto con la realtà. Quelle che vediamo in campo sono tutte figure che cercano di autolegittimarsi personalmente. Ma le leadership, a sinistra, non possono essere in alcun modo autopromosse o addirittura suggerite dall'opportunità di altri soggetti politici».