F@Mu: arriva la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

FVG - Dopo il successo delle scorse 4 edizioni e in particolare di quella del 2016 che ha visto l’adesione di 790 luoghi espositivi e la partecipazione di circa 60.000 persone, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo torna per il quinto anno consecutivo anche nel 2017.

La Cultura abbatte i Muri

Un giorno in cui poter visitare i musei in Italia in modo speciale con tutta la famiglia, l’8 ottobre prossimo, in occasione di F@Mu 2017 | La Cultura abbatte i Muri, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, su tutto il territorio del Paese musei, fondazioni ed altri luoghi espositivi si apriranno alle famiglie con visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione.

Valori

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è organizzata in collaborazione e con il patrocinio delle principali amministrazioni comunali. L’evento ha ricevuto anche per quest’anno il patrocinio del Mibact - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Touring Club Italiano che da qualche anno supporta fortemente la manifestazione. Ogni edizione F@Mu è centrata su un filo conduttore diverso. Volendo puntare su valori quali integrazione, accoglienza, fratellanza, condivisione, il tema 2017 al quale si propone ai musei di aderire è la cultura abbatte i muri.

Informazioni

Le attività sono gratuite ma è obbligatorio prenotarsi. Tutte le sedi mussali aderenti sono disponibili cliccando qui e scegliendo regione e provincia desiderata www.famigliealmuseo.it