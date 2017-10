The Groove Factory festeggia i suoi 10 anni al Giovanni da Udine

UDINE - Dieci anni di passione, soddisfazioni e scoperta di nuovi talenti – sempre a ritmo di musica – per la The Groove Factory, la scuola udinese fondata e diretta da Stefano Palaferri e Alessio Turchetti.

Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Per festeggiare questo traguardo insieme, domenica 8 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 20.30, saliranno sul palco allievi e insegnanti della scuola di musica The Groove Factory insieme ad alcuni ospiti che in questi anni hanno collaborato con la scuola. «Sarà uno spettacolo che propone principalmente un repertorio pop italiano e internazionale con una produzione audio, video e luci di tutto rispetto (ma questa è una sorpresa) – dicono Stefano Palaferri e Alessio Turchetti – dove la protagonista indiscussa sarà la musica, ma ampio spazio sarà dato anche alla danza con la scuola ArtBalletto, ormai nostra collaboratrice stretta, all’hiphop con i Street Brothers, e le creazioni artistiche di BibanArt di Ivan Pressi e i complementi d'arredo di Roson&Coccolo faranno da cornice a questa grande festa».

Gli artisti

Per i dieci anni di The Groove Factory, domenica 8 ottobre si potranno ascoltare il batterista di Francesco Renga e dei Pooh Phil Mer, il trombettista di Marco Mengoni Francesco Minutello, il sassofonista jazz Federico Missio, il pianista Rudy Fantin e l'FVG Gospel Choir diretto da Alessandro Pozzetto. Inoltre Gianni Lauvergnac & Doundoum, Dace Ensamble, il chitarrista di Claudio Bisio e Simone Cristicchi Marco Bianchi, e Giacomo Voli, secondo classificato a The Voice 2014 e cantante dei Rapsody of Fire. Ma saliranno sul palco anche amici musicisti della The Groove Factory come Dente, il cantante della cover band Fandango, il cantante degli ExEs Max Panico e il cantautore Matteo Pascotto. Non poteva mancare sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine anche la piccola ma talentuosissima Shari, reduce da una performance nell'arena del Colosseo qualche giorno fa. Non ultimo Nick Eyes, anch’esso allievo della scuola che proporrà il suo nuovo singolo.

Borse di Studio per Giovani Talenti

La serata è organizzata e prodotte da The Groove Factory e Starlight Service, in collaborazione con Digitalight Service, con il sostegno del Lions Club Udine Agorà e con il patrocinio del Comune di Udine. Il ricavato della serata sarà devoluto per la creazione di Borse di Studio per Giovani Talenti. Ingresso 10 euro più eventuali diritti di prevendita (ridotto a 2 euro per gli under 5 anni). Prevendite attive su Vivaticket sia online che in tutto il circuito fisico e presso la biglietteria e i punti vendita del Teatro.