Torna ’Ville e Chiesette aperte nel Medio Friuli’

UDINE - Il nostro patrimonio culturale è un patrimonio custodito non solo nei musei e nelle gallerie d’arte, ma diffuso su un vasto territorio, una presenza capillare che fa della nostra regione e dell’Italia intera un vero e proprio «museo all’aperto». Per questa ragione le amministrazioni organizzano durante l’anno delle aperture straordinarie dei maggiori siti che conservano preziose memorie di Storia, Cultura, Economia, Arte e Vita.

L’evento

Per ‘Ville e Chiesette aperte nel Medio Friuli’ 2017 suggestive dimore storiche e pregevoli luoghi di culto nel Medio Friuli apriranno nuovamente (domenica 8 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30) i loro battenti al pubblico per raccontare la propria affascinante storia, quella delle proprie famiglie, delle piante secolari che abitano i loro giardini e delle eccellenze letterarie di cui il Medio Friuli è straordinariamente ricco.

Degustazioni

Dopo la visita ai siti storici con guida autorizzata, i visitatori potranno intrattenersi per le degustazioni di vino, miele e prodotti gastronomici, concerti, presentazione di volumi inediti sulla storia del territorio, performance di attori e artisti, passeggiate in carrozza e attività ludiche per i bambini.

Non è necessaria la prenotazione, l’ingresso è libero, ma consentito solo con la Visita Guidata

Si potranno visitare

Codroipo, Museo del Vino e del Vetro Pietro Pittaro, via Udine, 67

Sterpo di Bertiolo, Villa Colloredo Venier, via Piave, 2

Lestizza, Toresse di Garzit, via della Chiesa, 2

Coderno di Sedegliano, Casa Turoldo, via Percoto, 7/1

Coderno di Sedegliano, Chiesetta di Santa Giuliana, via Santa Giuliana, 3

Santa Marizza di Varmo, Villa Bartolini Tammaro, via due Platani, 13

Santa Marizza di Varmo, Chiesetta di Santa Maria Assunta, via Thanner

Il progetto

L'iniziativa è promossa da Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, Turismo Medio Friuli in collaborazione con l’Associazione Itineraria e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della BCC Credito Cooperativo di Basiliano e di PromoTurismoFVG.

Informazioni: www.itinerariafvg.it