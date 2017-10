Udinese, tifosi della Juventus: «Biglietti a prezzi assurdi: disertiamo la trasferta»

UDINE – Cinquantacinque euro per un posto in curva. Non esattamente un prezzo da settore popolare. Così, in poche ore, è scoppiata la polemica. I tifosi della Juventus, già pronti per la trasferta del 22 ottobre a Udine, hanno attaccato pesantemente il club friulano per l’inaccettabile rincaro dei biglietti e hanno lanciato un messaggio: «A questi prezzi non ci si deve muovere».

Ecco il comunicato del centro di coordinamento degli Juventus club: «In seguito alla pubblicazione del prezzo del biglietto relativo al settore ospiti in occasione della gara di campionato Serie A TIM del 22 ottobre 2017 Udinese Calcio – Juventus F.C., dopo un’attenta riflessione, gli Juventus Official Fan Clubs hanno deciso di non partecipare alla suddetta trasferta, in quanto ritengono di subire un trattamento non adeguato relativamente al costo del biglietto in suddetto settore a loro dedicato, non al pari quindi di tutte le tifoserie delle altre squadre di calcio. E’ una decisione sofferta, ma necessaria affinché possa essere presa in considerazione dalle autorità competenti la problematica di cui sopra. Se dovessero comparire striscioni, stendardi etc nel settore ospiti dell’Udinese, il Club in questione verrà espulso».

Il post su Facebook

Sulla pagina Facebook «Tradizione Antichi Valori» si legge un altro un post durissimo. L’Udinese viene criticata fondamentalmente per la mancanza di sensibilità. L’amore per la propria squadra non può costare, ad un’intera famiglia, oltre 200 euro. Senza contare i costi della trasferta…

«Siamo alle solite. Il settore ospiti dello stadio di Udine sarà messo in vendita all'assurda somma di 55 euro. Cioè signori cari quello che dovrebbe essere inteso come il Settore popolare, ci viene offerto a prezzi assurdi a totale discapito di chi segue la Juve ovunque ed in ogni dove. La misura è davvero colma. Constatiamo con amarezza un segnale sempre più evidente che non vogliono più la gente come noi. Seguire la squadra come da sempre facciamo con passione ed attaccamento da una vita, a prescindere dal risultato, sta diventando sempre più difficile. Poi i politici di turno vengono a raccontarci le solite storielle che vogliono riportare le famiglie allo stadio. Ma come sempre non si preoccupano poi di verificare che vi siano effettivamente le condizioni soprattutto economiche per poterlo fare. Una famiglia di 4 persone, per una trasferta come quella di Udine, dovrebbe oggi spendere solo di biglietti Euro 220,00 in assenza spesso e volentieri anche dei ridotti per minori, donne ed anziani. Questo perché, sempre i politici, non conoscono per nulla affatto la realtà degli stadi e della curva, basta che poi si riempiono la bocca usando il termine "ultras" solo per meri scopi di propaganda elettorale quando necessario. Con questi prezzi, cari Signori, anche le famiglie purtroppo resteranno sempre a casa. Il loro disegno, ripetiamo, inizia ad essere sempre più chiaro: eliminare gli ultras dalle curve grazie all'aumento smisurato dei prezzi dei biglietti. Invitiamo pertanto tutti i tifosi juventini che seguono la squadra in tutta Italia oltre che all'estero a disertare la trasferta di UDINE del prossimo 22 ottobre 2017. Uniti e compatti vinceremo quest'altra battaglia».